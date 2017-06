El dissenyador belga Raf Simons fa història als premis CFDA

Després de passar per Dior, algú podia pensar que el belga Raf Simons ja havia tocat sostre dins del món de la moda. Un pronòstic que s’ha demostrat fals a jutjar per com han anat els premis del Council of Fashion Designers of America (CFDA) enguany, en què el belga ha fet història. En la gala, celebrada la nit de diumenge a dilluns, Simons, de 49 anys, es va emportar els dos premis més importants: els de Dissenyador de l’Any per una col·lecció femenina i l’equivalent per una col·lecció masculina.

Concretament, l’organisme el distingeix per les dues col·leccions que va haver de crear en només dos mesos per a Calvin Klein, on capitaneja les dues línies de la firma com a director creatiu. Arribat a l’empresa nou mesos després d’abandonar Dior, on es va estar només tres anys, Simons va aconseguir desintoxicar Calvin Klein de la seva addicció al logotip i acostar-la a la multiculturalitat d’uns EUA que políticament estan posicionats més a la contra que mai d’aquesta realitat.

Amb tot, el belga ha aconseguit un doblet simultani que molt pocs altres han pogut obtenir abans. El més curiós del cas és que entre els pocs que el tenen hi ha el mateix creador per al qual treballa: Calvin Klein, que els va obtenir 1993. El belga, que ja va ser premiat el 2014 pel CFDA, es va imposar diumenge a la nit a autoritats com Marc Jacobs, Joseph Altuzarra o Ashley i Mary-Kate Olsen.

Un dels altres noms de la nit va ser Demna Gvasalia, el dissenyador que capitaneja actualment Balenciaga i Vetements. El georgià va recollir el Premi Internacional, que se li atorgava per la influència que ha tingut amb les seves col·leccions en les dues firmes a nivell global. Va posar amb el guardó acompanyat per la model Alek Wek, que portava posades les ja clàssiques botes fins a l’engonal de Gvasalia en groc fluor.

També s’honorava durant la vetllada Rick Owens, nord-americà establert a París, amb un guardó a la seva trajectòria. El californià, caracteritzat per un estil d’inspiració gòtica que s’ha anat refinant però sense perdre de vista el seu fosc punt de partida, va acudir a la gala amb la seva dona i musa, l’algeriana Michèle Lamy.

La nit també va tenir lloc per al disseny de complements. En aquest àmbit va ser premiat Stuart Vevers, que amb quatre anys al capdavant de la firma Coach ha aconseguit rellançar-la sense desdibuixar-la. La creació de bolsos clàssics instantanis, com el Rogue per a dones o el Gotham per a homes, el va fer mereixedor del guardó.

Entre les moltes invitades a la festa, coneguda com els Oscars de la moda, hi havia les omnipresents germanes Hadid. Gigi (5) va optar per un vestit conjuntat amb abric en blanc setinat de The Row. També va brillar Diane Kruger (4) amb un vestit de tub de la firma Monse de vellut blau i amb lluentons daurats.