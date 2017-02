Els emergents trepitgen fort al 080

El tret de sortida del 080 Barcelona Fashion aquest dimecres l'han donat dos dissenyadors emergents que enguany debuten en aquesta passarel·la: Pilar del Campo i Anel Yaos. Tot i que d'entrada es pugui pensar que, pel fet de ser joves creadors, poden tenir algun punt en comú, la realitat ha demostrat tot el contrari. Almenys pel que fa a la roba. Perquè si tenen un tret en comú, aquest és l' atreviment, la personalitat i el risc en les seves apostes.

La barcelonina Pilar del Campo ha presentat una col·lecció femenina que es compon únicament de bodis i jaquetes de pell, on han destacat els colors negre i platejat. "Crec que el fet que treballi només amb la pell per a crear les jaquetes, fa original la col·lecció, ja que hi ha pocs dissenyadors que ho fan", ha dit del Campo, i ha explicat que li agrada combinar patrons clàssics amb teixits i formes innovadores. "A l'hora de dissenyar la col·lecció, he pensat amb una dona a qui li agrada arreglar-se però alhora anar còmode". La jove dissenyadora també ha dit que considera que estar al 080 és una oportunitat per donar-se a conèixer i ha confessat que estar aquí "és el seu somni des que va començar a dissenyar"

540x306 La proposta de Pilar del Campo / 080 La proposta de Pilar del Campo / 080

Jerseis que són faldilles

Per la seva banda, el dissenyador de Sevilla Anel Yaos, que també és estilista, ha mostrat una col·lecció d'hivern per dona molt més cridanera: jerseis de colors vius –vermells, violetes, verds...–, conjunts de quadres i volants, entre altres. Però el que més ha destacat, han estat les mànigues, que sortien de tot arreu menys d'on acostumen a sortir. Fins i tot, una model lluïa una faldilla que era com un jersei al revés. "He volgut canviar una mica l'estructura de les coses", ha argumentat el dissenyador, que explica que l'interessa més dissenyar obres d'art que roba. " No busco tan vendre com experimentar. Mostrar la meva feina, el que porto dins", ha assegurat.

Amb tot, Del Campo i Yaos han deixat el llistó alt als altres dos dissenyadors emergents que debuten al 080, que són Daniel Rosa i la marca Aubergin, que desfilaran dijous a les 11 h. El barceloní Daniel Rosa presentarà la col·lecció d'hivern per home i dona Isolation, inspirada en diferents conceptes com la superació, el confort i la nostàlgia, que utilitza com a fil conductor l’estratovolcà Mont Rainier. Pel que fa la marca jove Aubergin –formada per Anna Uimonen i Nevean Holmes, de Palma de Mallorca– presentaran la col·lecció de tardor-hivern 2017, Este, que pren com a punt de referència l’època transcendental de l’Europa de l’Est de principis del segle XX.

Aquests quatre dissenyadors, juntament amb la marca Blame, opten al Premi de disseny emergent 080 Barcelona Fashion que aquest divendres revelarà els guanyadors.