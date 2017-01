La filla de Bono (d’U2) comença l’any amb nòvio nou

Jordan Joy Hewson i Diego Osorio podrien haver-se convertit en la primera parella sorpresa del 2017, un títol que ja els han atorgat diversos mitjans després del seu últim gest a Instagram. Tots dos han pujat simultàniament la mateixa foto : la d’una parella d’esquena abraçada davant del mar.

540x274 La filla gran de Bono, d’U2, i Diego Osorio han pujat a Instagram simultàniament aquesta imatge / INSTAGRAM La filla gran de Bono, d’U2, i Diego Osorio han pujat a Instagram simultàniament aquesta imatge / INSTAGRAM

Tot i que ja se’ls havia pogut veure junts anteriorment, en les altres ocasions no s’havien manifestat tan clarament com a parella. Hewson, filla gran de Bono, d’U2, va conèixer Osorio a Nova York, on tots dos resideixen. Des de la ciutat dels gratacels, ella es dedica al mateix que la seva mare, l’activista i empresària irlandesa Alison Hewson. Ell hi resideix actualment mentre es forma com a actor.

540x306 Jordan Joy Hewson / INSTAGRAM Jordan Joy Hewson / INSTAGRAM

En el currículum amorós de tots dos hi ha noms coneguts. Ella, de 27 anys, ha sortit amb Jerome Jarre, empresari i estrella de les xarxes. Ell, de 29, amb Eugenia Silva i Ana Boyer.