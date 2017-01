Formar part de l’Univers

Mirant les muntanyes o la immensitat del mar, cercant la línia de l’horitzó o observant la lluna plena, tenim la clara sensació de formar part de quelcom més gran que un mateix. Podem sentir la petitesa humana davant de l’infinit cosmos i, al mateix temps, la grandesa de formar part d’aquesta immensitat.

Com deia Carl Sagan, “l’home és la matèria del cosmos”. L’home és el cosmos que pot observar el mateix cosmos. L’inconvenient és que a vegades oblida aquesta pertinença o interdependència. Aquesta desmemòria lesiona el planeta on vivim, provocant desastres ecològics fruit de l’acció humana, i perjudica l’ésser humà, que emmalalteix físicament i mentalment. Aquest oblit o separació crea també angoixes i pors, com pot ser la por a la mort. Si observem la natura podem comprendre que una multitud de coses neixen i moren a cada instant, que res és permanent i que, de la mateixa manera, la natura és un cicle continuat i infinit de generació de nova vida. En realitat tot és interdependent. Res està separat.

Podem disminuir la distància entre nosaltres i el cosmos a través d’un acte simple com seure al coixí de meditació, relaxar el cos, perdre l’interès pels pensaments que sorgeixen i portar l’atenció a l’aire que omple i buida els nostres pulmons. Sense fer cap esforç per part nostra. No oblidem que el cor batega sense ajuda, que la sang circula sense necessitat d’indicar-li la direcció, que les emocions ens emocionen i que la ment crea pensaments sense demanar-nos permís. Aquest afluixar el control i deixar anar permet relativitzar i comprendre la mesura exacta de la nostra realitat per viure-la sense pors ni ansietats, serenament.

Permetre abandonar-nos o buidar-nos perquè, com diu el mestre zen Deshimaru, si estem buits podem contenir l’Univers sencer.