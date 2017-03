Ser fredolic està de moda

Que a l’hivern anem abrigats és una veritat innegable. Però això que en principi és tan senzill com posar-se més roba a sobre es pot fer de moltes maneres diferents. I cadascuna d’aquestes maneres, almenys en el Primer Món, està directament subjecta a la moda, que dicta any rere any com ens hem d’abrigar.

En aquesta línia resulta un bon oracle la Setmana de la Moda de Nova York, ja que hi participen moltes marques d’influència local que saben que per a la seva clientela han de crear peces molt ben pensades per a les crues temperatures a les quals s’arriba a l’hivern en molts indrets dels Estats Units. Per aquest motiu, i perquè quan se celebra -a principis d’any- hi fa un fred impressionant, totes les celebritats que s’asseuen al front row es posen abrics que, pel seu poder d’influència, acabaran sent una realitat al carrer.

En l’última edició d’aquesta setmana de la moda, les desfilades i les seves il·lustres visitants s’han posat d’acord: abrigar-se desacomplexadament és cool. Si fa uns anys eren els teixits tècnics els que anaven conquerint l’hivern i tothom presumia del poc pes dels abrics, de com eren de prims i de com escalfaven, ara la tendència -almenys en aparença- és la contrària. Peces d’abrigar molt grans, molt llargues, oversized, en format ponxo o capa, de teles gruixudes i recobertes de pèl per dins i per fora s’han emportat tots els flaixos i han desterrat les peces d’abric tècniques fins a nova ordre.

Abrics fets amb sacs de dormir

Aquesta estètica glacial que arriba amb tanta força des de Nova York s’ha materialitzat en dues tendències clares: la primera, el món de l’esquí portat fins a l’asfalt, i la segona, la recreació i revisitació de les pells de l’àvia. Un dels abanderats de la primera tendència va ser el dissenyador xinès d’origen cambodjà Phillip Lim, que a més de jerseis i vestits de punt gruixut de coll alt, va presentar diversos abrics i armilles fets ambsacs de dormir, tot oversized. Amb la cintura com a únic punt d’estructura gràcies a un cinturó molt més formal que el teixit, l’exageració de les peces es veia també perquè les espatlles estaven caigudes.

Com ell, també van optar per l’estètica de l’esquí a ICB -International Concept Brand-, on van apostar, a més, pels colors blau i negre. En aquesta firma, llançada a Nova York el 1995 i que entén el món com un únic mercat de moda, aposten per mesclar peces de vestir com sandàlies de taló amb pantalons d’esquiaro jaquetes de motorista. Combinacions provocadores que avancen també en la línia de ferproselitisme del fred, que també es va veure de la mà del taiwanès Chou Yu-Ying, director creatiu de Just in Case. A la ciutat dels gratacels, va presentar modelets tan extrems com un jersei blanc de coll alt d’un punt extragruixut o abrics de color negre fets amb pèl en què, en algun cas, el pèl era llarg.

Però a banda de la dels dissenyadors, serà la influència de les it-girls la que farà que l’any que ve la tendència igui present al carrer. La instagramer Caroline Vreeland se’n va posar un de Fendi en blau que imitava els abrics de visó al costat de la seva amiga Shea Marie, vestida igual però amb un color menys cridaner. Aquesta estètica de les pells vintage va arribar al seu clímax amb l’abric elegit per la russa Miroslava Duma, que va posar-se un abric de la seva àvia combinat amb una gorra d’esport, un complement que trigarà anys a ser altra vegada només esportiu o d’estiu.

Seguint el mateix patró però en forma de caçadora es va vestir Nina Suess per anar de desfilada. Tan incorporada té la tendència que la influencer porta fins i tot pèl als mocassins, bona mostra del que ens espera. En un format més estàndard, però fent de l’abric la peça clau del look, es va poder veure per Nova York la brasilera Helena Bordon, amb un abric rosa de pell de camell de la firma Nº 21. Rosa Crespo també va optar per cobrir-se amb un híbrid asimètric entre abric i ponxo de la firma Milly que ho deixa claríssim: allò que per presumir s’havia d’anar destapat i passar fred ja és història.