Jo de gran vull ser Valentino!

Comparar Lapo Elkann amb Valentino Garavani és com comparar uns picci all’aglione amb uns tortellini al tartufo. Dues coses molt intenses, típicament italianes, però que no tenen res a veure. Quina és millor? Doncs cadascú tindrà una opinió diferent, però en el meu cas, els asseguro que podria passar la resta de la meva vida calòrica amb qualsevol de les dues. No em passa el mateix, però, amb els dos personatges.

Aquesta setmana ha tornat de ves a saber on Elkann, l’hereu de la firma Fiat. Una icona al seu país per ser exactament el contrari del que el seu avi -el fundador de la marca, Gianni Agnelli - hauria desitjat. El pobre Lapo, nascut en un entorn d’opulència a la petita ciutat de Torí fa 39 anys, ha reaparegut amb la presentació d’una nova versió del Fiat 500, que tantes alegries segueix donant a l’empresa italiana més rellevant fora del fashion business. Es tracta d’un 500 al qual el multiproblemàtic Peter Pan ha batejat com a Kar-Masutra perquè està pintat amb les típiques figures de persones practicant sexe del Kamasutra. Uns atrevits dibuixos que, gràcies a la tecnologia, només es poden veure íntegrament quan el cotxe està en funcionament. Quan el vehicle està parat, les parts més pecaminosesde les persones allí pintades apareixen tapades per uns cartells on hi posa “ censored ”. En definitiva, una pel·li porno sobre rodes que no es pot descartar que provoqui més accidents que aquell anunci de Cindy Crawford que van haver de retirar a Noruega perquè va fer pujar la sinistralitat fins a un 300% en alguns punts.

Torna a les nostres vides així l’ enfant terrible de la premsa rosa italiana, del qual portàvem mesos sense saber res. Concretament, des que al novembre va transcendir que havia simulat estar segrestat per obtenir un rescat de la seva família perquè s’havia gastat tot el que tenia per Nova York “en companyia d’una prostituta transgènere” -tal com ho van explicar alguns mitjans, com si la transsexualitat de l’acompanyant afegís gravetat a la situació...- amb qui una mica més i es beuen fins i tot l’aigua del memorial de l’11-S.

Una pena que la reaparició de Lapo no hagi sigut per dir-nos que s’havia desintoxicat. Perquè una vegada més, les seves històries personals han embrutat una iniciativa professional que podria acabar sent exitosa. Fa ràbia veure com ell mateix és la sort i la desgràcia de tots els seus projectes, que la premsa no pot explicar sense afegir-hi la seva última malifeta. Un talent atrevit, el seu, però sempre eclipsat per l’ombra allargada de la seva fosca llegenda.

I és que, esclar, el ritme de producció d’escàndols de Lapo rivalitza amb el del PP. Quina diferència amb el seu compatriota Valentino, que acaba de fer 85 anys amb un currículum immaculat. No és que la discreció em sembli un valor positiu per se però considero realment molt d’aplaudir que l’assoleixi de manera tan aclaparadora algú que sempre ha estat a primera línia, ja que als anys 50 ja dissenyava amb Balenciaga.

Garavani viu ara una jubilació daurada després de vendre’s la seva marca el 1998 i acomiadar-se’n amb una monumental desfilada el 2008. Havia estat 45 anys ininterromputs fidel a un únic concepte creatiu: afegir bellesa. Gairebé cinc dècades veient com centenars de dissenyadors triomfaven i desapareixien afegint cultura o política als seus dissenys o, els més pretensiosos, pretenent que els seus dissenys fossin un element més de la política o la cultura. Però ell sempre ha estat per sobre de tot això. Valentino no s’ha deixat arrossegar mai per tendències que semblava que serien per sempre més i això, en el seu sector, té un valor immens. Una fórmula amb la qual ha convertit la seva firma en un valor refugi de l’elegància, on tothom torna quan no es vol equivocar. Ho explicava així de bé Gwyneth Paltrow : “Hi ha dissenyadors més conceptuals i moderns, però amb ell saps que sempre estaràs maca. Ningú parlarà de tu si no és per dir: «Déu meu, torna a estar perfecta». Creu que els vestits han de fer estar més maca una dona i aquest és el final de la història, que la moda no és el lloc de la intel·lectualitat o de l’art”.

Tot i que no estic gaire d’acord que la moda sigui només un adorn, crec que s’ha de ser valent per viure-la i vendre-la com ho ha fet ell, sabedors com som tots que quan no hi ha un discurs pseudointel·lectual al voltant de tot arriba l’armada de la progressia més dogmàtica a dir-te que ets l’opi del poble. Però l’honestedat és la meva debilitat, encara que no estigui d’acord amb el que expressa. Potser per això admiro Valentino. Per això i per les dones que ha vestit: Julia Roberts quan es va endur l’Oscar, Jackie quan es va casar amb Onassis, Marie-Chantal Miller, Rosario Nadal...

Il Maestro viu entre Londres, Roma, París, Gstaad i Nova York. Viatja en jet privat, té cinc carlins i va en vaixell tot l’estiu pel Mediterrani. Assisteix a totes les setmanes de la moda i és amic dels seus ex. De fet, amb un, Giancarlo Giammetti, va per tot arreu. Però res de tot això m’admira més d’ell que la seva capacitat de ser tan fidel a si mateix i al seu estil de vida, completament al marge dels que prediquen com han de ser les vides dels altres; i això, quan s’està tan exposat com ha estat ell, té molt mèrit.

A diferència d’Elkann, Valentino és el millor espot de tot el que ven. No sé vostès, però jo de gran vull ser com Valentino, el millor aliat de mi mateix. El moreno és opcional, no? És que amb la meva pensió no en tindré ni per a l’UVA.