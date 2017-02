La guia perfecta per convertir-se en un hortolà

Sabeu què és la colrave, el porradell o el salsifí blanc? Tots aquests noms apareixen a la guia il·lustrada Hortalisses de Catalunya, que es podrà adquirir amb l’ARA per només 5 euros el dissabte 4 i el diumenge 5 de març. A més de les vuitanta varietats d’hortalisses que inclou, la guia també explica les possibilitats culinàries de cada una -si es pot bullir, fer a la cassola, a la brasa, o si se’n pot fer melmelada, crema o puré, entre altres coses-, com i quan conrear-les -tenint en compte el clima- i en quin moment de l’any les podem collir o anar a comprar al mercat. “La idea és fomentar la cuina sana i el consum de vegetals, però també animar la gent a recuperar els horts”, diu el periodista i agrònom Salvador Garcia-Arbós, coautor de la guia. “Pocs llocs del món tenen el clima i la disponibilitat d’aigua que té Catalunya. Tenim una gran riquesa d’hortalisses i no es coneixen prou”. Per la seva banda, Toni Llobet, il·lustrador de la guia, explica que el tríptic té un objectiu divulgatiu. “Per això hem intentat que fos molt visual, amb dibuixos i icones”, diu Llobet, que assegura que tothom pot descobrir alguna cosa nova amb la guia. “Jo he conegut la nyàmera, un tubercle que és una delícia i que no forma part de la nostra normalitat -explica-. La intenció és animar la gent a anar a comprar verdures i experimentar”.