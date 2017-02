Un jutge decidirà si Maradona va agredir la dona

Maradona va ser notícia ahir perquè la seva dona, Rocío Oliva, havia trucat a la recepció de l’hotel de Madrid on s’allotjaven dient que el seu marit l’estava “agredint”. El recepcionista va trucar llavors a la policia, que es va presentar a l’hotel. Tot i això, un cop allà, tal com explicava ahir l’ Abc, la dona de l’argentí hauria negat l’agressió, i va argumentar que es tractava només d’una “forta discussió”. Ara, però, un jutge decidirà si hi va haver agressió o no, amb els testimonis que va recollir de treballadors de l’hotel. Oliva es va acollir ahir al dret de no declarar.