EL jutge dona la raó a Taylor Swift

La cantant Taylor Swift ha guanyat la primera batalla de la disputa judicial que l’enfronta al locutor David Mueller. Swift el va acusar d’haver-la assetjat sexualment, tocant-li el cul per sota la faldilla, una afirmació a la qual Mueller va respondre amb una denúncia per danys i perjudicis. El locutor demanava una compensació de tres milions de dòlars en considerar que havia perdut la feina per culpa de Swift. Un jutge federal dels Estat Units va desestimar divendres la demanda contra la cantant.

Per la seva banda, Swift demana una compensació simbòlica d’un dòlar al locutor. Assegura que vol que el judici serveixi d’exemple i que les dones vegin que no han d’acceptar aquestes conductes “humiliants i indignants”.