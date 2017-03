2017, l’any del verd esperança

En matèria de colors, la primera i l’última paraula la té Pantone, considerada l’autoritat més important en l’àmbit mundial en aquest camp. I és que l’empresa, fundada a Nova Jersey el 1962, té nombrosos reconeixements que justifiquen l’àmplia atenció que se’ls dona des de l’àmbit del disseny. El més destacat és que són els creadors del Pantone Matching System, un sistema d’identificació, comparació i comunicació del color per a les arts gràfiques que és el més utilitzat del mercat. Potser per aquest motiu, quan cada desembre des de l’any 2000 aposten per una tonalitat concreta com a color simbòlic per a l’any vinent, són molts els creadors que s’ho prenen al peu de la lletra.

Per al 2017, el veredicte ha sigut que el seu color of the year és el greenery (05), nom que en català es pot traduir per verdor, vegetació o fullareda. Una clara referència a la importància creixent que té avui dia la natura socialment. Tant pel que fa a la salut com estèticament, amb les plantes decorant molts espais després d’anys d’absència. Però, tal com expliquen a Pantone, la seva elecció és fruit d’una interpretació molt més general i abstracta. “El greenery irromp amb força el 2017 i ens ofereix la confiança que tant enyorem en el tumultuós context social i polític en què vivim. També ens ajuda a satisfer el nostre desig creixent per rejovenir, revitalitzar i unir. Greenery simbolitza la reconnexió que busquem amb la natura, amb nosaltres mateixos i amb un sentit més ampli de les nostres vides”, aventura Leatrice Eiseman, directora executiva del Pantone Color Institute.

I és que, potser amb menys poesia, si preguntéssim al carrer què suggereix el verd a la gent, segur que molts també optarien per aquests pensaments tan positius. Potser per això, després del dictamen de Pantone, hi ha hagut diversos dissenyadors que no han dubtat a l’hora de fer servir aquest verd amb un toc de groc (01) que és el greenery. Per exemple, una de les més importants que ha fet el pas és Maria Grazzia Chiuri, que el va incloure en la seva primera col·lecció per a Dior (07), presentada fa poc a la Setmana de l’Alta Costura de París. Tampoc s’hi han pogut resistir firmes de la talla de Balenciaga o Gucci, que l’han fet servir de color de la passarel·la en una de les seves últimes desfilades.

Però no només la moda ha apostat per l’estètica del verd. També el món de la cosmètica ha inundat les xarxes socials amb imatges dels seus productes més greenery. Una mascareta feta amb aloe vera o pintaungles de moltes marques són algunes de les propostes que corren per internet amb el citat color com a epíleg. Però no són les úniques. De fet, fins i tot, una versió fresca de la fragància Chanel Chance (03), en què el líquid és de color verd, també ha experimentat una nova difusió, ja que era prèvia a les paraules de l’oracle Pantone per al 2017. També han aprofitat l’onada verda els fabricants de pintallavis o els distribuïdors d’ eyeliners o d’ombra d’ulls. El cafè verd, el te verd o el bambú són algunes substàncies que han agafat nova popularitat en cosmètica a l’empara d’aquesta moda, que morirà al desembre d’enguany, quan els seus instigadors es converteixin en botxins de la seva invenció patrocinant un nou color.

El cos no és l’únic llenç per a aquest to de verd, que a Pantone identifiquen amb la matrícula 15-0343. També la casa s’ha convertit en un escenari propici per aplicar-lo. Des de parets senceres, fins a butaques de vellut en verd (06), passant per objectes de vidre (02) o rams de flors (04), s’han tenyit al compàs de Pantone. ¿Però ens en podem cansar massa aviat? Diu María José Gómez, de l’estudi d’interiorisme Luzio -que últimament han fet la reforma de l’Hotel Midmost de Barcelona-, que “probablement, sí”. “No és un color que fem servir habitualment en interiorisme precisament per això. En canvi, sí que el fem servir per crear espais exteriors”, explica Gómez, que coincideix amb el seu soci Maxi Zigart, que afirma que “no és el color ideal per a un interiorisme que no s’hagi de renovar a l’any següent”.

Per aquest motiu, Zigart recomana contenció: “S’ha de saber combinar bé i sempre donant només alguns tocs i no un look total a l’estança. Pel fet de ser un color cridaner només el faria servir per a clients molt concrets i amb finalitats molt específiques”. Potser per això no és estrany pensar que l’aposta de Pantone pel greenery estigui més enfocada a la moda que a l’interiorisme. “Com que he treballat en els dos mons, m’adono que cada vegada més la moda, per la seva temporalitat, segueix més les tendències pel que fa als colors. En canvi, en interiorisme i decoració hem de tenir present que un producte no caduca tan de pressa”, adverteix Gómez. Una realitat que porta Zigart a expressar que “és més una tendència dels mitjans que una demanda real del client”.

Però ¿quin procés segueix Pantone per elegir quin serà el color de l’any? Doncs, segons explica la líder de la companyia, el camí és molt llarg i molt ample. “Pentinem el món a la recerca de nous colors”, afirma Leatrice Eiseman, que enumera que la inspiració pot venir de “pel·lícules en producció, de col·leccions d’art, de l’obra de nous artistes, de la moda, de destinacions de viatge populars, dels nous estils de vida o de condicions socioeconòmiques”. Una amalgama de contextos molt diversos per als quals necessiten la mirada precisa de comitès. És a dir, de grups d’experts que recorrin ciutats d’arreu del món. Els comitès estan formats per 15 persones de diverses procedències -geogràfiques i professionals- que aporten la seva proposta al conjunt i després deliberen fins que decideixen quina és la millor.

I, per cert, tampoc cal fixar-nos ara només en el verd. Per més de moda que estigui hi ha moltes altres autoritats en color que aposten per altres tons. Global Aesthetic Center Azkonobel, a Holanda, o Intercolor, a França són altres veus reconegudes que opinen diferent. De fet, si no els agrada el verd, sàpiguen també que altres prescriptors aposten pel denim grey o per diverses tonalitats de roses i magenta.