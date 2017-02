Obama aprèn a surfejar a l’illa privada de Branson

Després de fer una escapada a Palm Springs per jugar a golf, Barack Obama i la seva dona, Michelle, han continuat les seves vacances a les illes Verges britàniques, on el milionari anglès Richard Branson té una illa privada només per a ell. En aquest magnífic context, l’expresident dels EUA ha après a fer kitesurf davant les càmeres, que han deixat testimoni d’algunes de les seves caigudes.

Però el més curiós del cas no són les caigudes de l’expresident dels EUA, sinó la competició aquàtica que ha portat a terme contra el fundador de l’aerolínia Virgin, tal com el segon ha detallat a la seva web.

Segons explica, Obama va tenir “prohibits” els esports aquàtics durant els vuit anys de presidència. Per aquest motiu, no va poder aprendre a fer kitesurf. Branson, en canvi, el que volia aprendre era a fer una altra modalitat de surf, anomenada foilboard surfing. Els dos amics van decidir comptar els metres que podien fer sense caure cadascun en la seva modalitat. Finalment, el vencedor va ser Obama, que va fer 100 metres, 50 més que l’empresari, que es va quedar a la meitat.