La història de la humanitat segons el vi

Si Francisco Umbral hagués viscut per veure l’acte organitzat aquest dijous al migdia al restaurant Malpaso de Barcelona no hauria entès res. No se n’hauria sabut avenir, de l’actitud de Joan C. Martín, l’autor que hi presentava 'Pasión por el vino' (Lince), que sembla que no hi ha anat a parlar del seu llibre, perquè pràcticament no n'ha dit ni mitja paraula.



Del que ha parlat ha sigut d’història, de literatura, del seu País Valencià, del cultiu de la vinya i del vi. Indiferent al que hauria estat una estratègia comercial bàsica, aquest enòleg i escriptor –autor de les populars guies 'Supervinos'–, s'ha deixat portar per les seves passions.



Esclar que, precisament, encomanar aquestes passions segurament era la millor manera d’incitar els assistents a llegir l’obra. Perquè d’això va el llibre: de com el vi forma part de la cultura dels europeus, els mediterranis i els euroasiàtics des d’èpoques primitives, des que els humans del paleolític van descobrir per accident –com es fan molts dels grans descobriments– que del raïm que emmagatzemaven apilonat en coves per menjar-se’l quan calgués, n’acabava rajant un suc que s’anava transformant per reacció química i es convertia en una beguda de sabor inesperat, entre dolç i àcid. I van començar a fer proves per anar-lo fent evolucionar.



Com que els presentadors de l’acte, Josep Maria Puiggrós (membre fundador de la Institució Catalana d’Estudis Agraris) i l’escriptor Antoni Puigverd, sí que han parlat del llibre, han pogut explicar que Joan C. Martín fa un repàs de la “història de la humanitat seguint el fil del vi” i que permet descobrir coses com que les vinyes nord-americanes prèvies a l’arribada dels europeus eren d’una classe que produïa un suc de gust i olor poc agradables, de manera que els els americans nadius no havien entrat en la cultura del vi.



Aquest és només un dels aspectes interessants de l’obra, que recorre les grans zones vinícoles del món, entre les quals l’autor situa el Priorat –“la porta del cel”–, el Montsant i la Conca de Barberà. I, com ha fet notar Martín en gairebé l’únic moment que ha parlat directament del seu llibre, també hi ha un capítol dedicat al cava, una denominació que segons ell “està en el seu millor moment i resolent els seus problemes”. En el recorregut per les vinyes del planeta, l'obra va de Bordeus a Nova Zelanda passant per la Campània, la Borgonya, La Rioja, el Líban i Baixa Califòrnia, amb moltes altres parades.