La lluna de mel de Pippa Middleton i els vots de Risto Mejide

Després d’un cap de setmana centrat en dos casaments de famosos que han obtingut tota l’atenció dels mitjans sembla que la tensió informativa no baixa, perquè no deixen de saber-se’n nous detalls. El més important dels dos, el de Pippa Middleton i James Matthews, tornava aquest dimarts a la palestra perquè The Sun ha publicat com serà la lluna de mel del matrimoni.

El casament de Pippa MiddletonSegons el diari britànic, la germana de Caterina de Cambridge i el seu marit faran dues parades. La primera serà a Tetiaroa, una illa de la Polinèsia Francesa que fa anys va pertànyer a Marlon Brando. Un destí de luxe en el qual la parella hauria triat el resort The Brando, compost per petites i luxoses cabanes a peu de platja que malgrat el seu aspecte de construcció tradicional polinèsia disposen de tota mena de comoditats. El segon destí del viatge serà Escòcia, un país que “és molt especial per a ells”, tal com hauria explicat una font anònima a l’esmentat diari. Caldrà veure si després que s’hagi sabut on han anat de viatge de noces podran passar aquests dies sense presència de paparazzis.

També s’han conegut els vots matrimonials de Risto Mejide a la seva dona, Laura Escanes, durant el casament en una masia d’Argentona. El publicitari va dir-li: “Sí, vull seguir fent callar boques a força d’amor, de sexe i d’amistat. Sí, vull dir al món que l’amor no hi entén de gènere, de raça o de religió, com tampoc li importa l’edat. Vull la teva forma de jugar amb el meu fill, d’haver-li fet sentir com és d’important, i la vostra manera d’estimar-vos”. Mejide va tancar la seva intervenció amb aquestes paraules: “Per tot això em fa molta gràcia la pregunta de si vull casar-me amb tu. Perquè l’amor mai pregunta. L’amor arriba [...] i acaba amb els teus jo mai. Per això sí que vull passar la resta de la meva vida amb tu”.