La màfia complica la boda de Bale

El futbolista Gareth Bale ha hagut de posposar la boda que tenia prevista per a aquest estiu amb la seva nòvia de tota la vida, Emma Rhys-Jones, segons assegura el Daily Mail. El motiu són els problemes legals de la família d’ella. En concret, els del pare, que és a la presó des de fa quatre anys per un delicte d’estafa. L’home havia de sortir en llibertat a l’estiu, per bon comportament, però encara no està resolt com protegir-lo, ja que la família està enmig d’una guerra entre organitzacions criminals i que ja s’ha saldat amb atacs als cotxes i cases de la família. El conflicte té l’origen en un dels cosins del clan, que va fer-se fonedís mentre portava una maleta amb 300.000 lliures esterlines en metàl·lic, a més de drogues i rellotges de luxe.