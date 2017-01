La marxa atlètica és el nou ‘running’?

La marxa atlètica no és un esport de masses, com sí que ho és el running. Però, a poc a poc, la seva pràctica va guanyant adeptes. Els seus partidaris asseguren que aquesta modalitat esportiva ofereix molts beneficis i que ciutats com Barcelona es perfilen com a pistes ideals gràcies a l’abundància d’espais amplis com el front marítim.

La mataronina Raquel González, campiona d’Espanya dels 20 km marxa, participant en els últims Jocs Olímpics de Rio 2016 i membre de l’equip Team New Balance, explica que la marxa és una especialitat de l’atletisme que consisteix a intentar caminar tan de pressa com sigui possible (marxar ) sense que els dos peus perdin al mateix temps el contacte amb el terra. Cal que sempre hi hagi un peu tocant la superfície, perquè si no l’atleta seria sancionat per “vol”. També seria penalitzat si la cama que toca a terra entra en flexió en lloc de quedar totalment estirada: “Són dues normes que distingeixen específicament la marxa de l’acte de córrer”, apunta. De fet, la gran diferència amb el running és el temps en què el cos està en l’aire entre gambada i gambada.

Menys impacte

D’altra banda, segons González, a la marxa atlètica “l’impacte en les cames és molt menor que en el running ”, cosa que la converteix en un esport “menys lesiu i més saludable”. “És apta per a un nombre més gran de persones que el running ”, assenyala l’atleta, que argumenta que la marxa exigeix menys esforç cardiovascular per als que s’hi inicien. Això sí, González alerta que, quan es practica aquesta modalitat, s’ha de parar atenció a músculs que no estem acostumats a treballar, com ara els isquiotibials. L’esportista avisa que són zones que freqüentment no s’utilitzen tant però que entren molt en joc amb la marxa, per la qual cosa resulta fàcil patir-hi sobrecàrregues musculars.

Al seu torn, Jèssica Bonet, fundadora del grup d’entrenament Run4you i llicenciada en INEFC, subratlla que la marxa, com succeeix amb qualsevol exercici físic, aporta “molts beneficis”. “Ens ajuda a perdre pes i reduir l’estrès. Prevé la hipertensió arterial i la manté a ratlla, contribueix a abaixar el colesterol, ajuda a dormir millor i, a més, pot ser una eina per socialitzar-nos si la practiquem en grup”, resumeix. I afegeix que també contribueix a “millorar el to muscular de tot el cos”, ja que el moviment dels braços és molt important.

Jèssica Bonet coincideix amb Raquel González a considerar que la marxa, si la comparem amb córrer, té menys impacte en les articulacions i està recomanada per a un grup poblacional més nombrós. “Però no oblidem que necessitem anar aprenent progressivament una bona tècnica per evitar lesions”, adverteix. Els inconvenients d’aquest esport depenen del tipus de pràctica que se’n faci: si parlem de l’alta competició, el cos pateix un gran estrès causat per les exigències dels entrenaments; ara bé, si la marxa es concep com a esport per mantenir-se en forma, “resulta ideal”. Es pot variar la intensitat segons la velocitat, encara que aquí ve el risc: “Si no interioritzem una bona tècnica, podem tenir problemes des dels malucs fins als peus”, avisa Bonet.

Respecte al nombre d’adeptes de la marxa a casa nostra, Bonet assenyala que és possible que hi hagi hagut un increment de participació en els útims anys, malgrat que és un esport encara minoritari. A Barcelona, la disciplina compta amb diversos clubs atlètics que tenen “bons marxadors”, com el CA Canaletes, el CA Viladecans, l’AA Catalunya, el Cornellà AT, el CA Montornès i l’UGE Badalona. “Però no és una disciplina amb molts seguidors, tot i que en l’esport de base (benjamí, aleví, infantil) les dades de participació són més nombroses i esperançadores que en les edats adultes”, indica.

Espais plans lluny del trànsit

Més enllà de les condicions físiques que requereix la seva pràctica, aquest esport resulta perfecte per practicar en espais amples i plans, tot i que a la muntanya també es pot fer. De fet, en la versió de competició, la marxa atlètica es fa sobre l’asfalt d’una carretera, fet que no impedeix que es pugui practicar diàriament en altres escenaris.

En aquest sentit, González puntualitza: “Barcelona té espais molt ben condicionats per sortir a marxar”, com l’ample passeig de la platja, els parcs i la muntanya de Collserola. “Tenir l’opció d’escollir zones tan variades per sortir a marxar és un privilegi”, assenyala l’esportista mataronina, que afegeix que, en aquestes àrees, s’hi pot veure molta gent que surt a caminar a una velocitat ràpida, quasi marxant.

Per la seva banda, Bonet apunta que una de les zones més concorregudes pels marxadors quan surten de les pistes és el passeig Marítim de Barcelona: “No té semàfors, és pla i ofereix una distància llarga per recórrer”. Les zones amples de la ciutat resulten una pista ideal, si bé cal tenir en compte que cal fugir de llocs amples però plens de trànsit per evitar al màxim la contaminació. Hem de centrar-nos, doncs, en camins i parcs. Si es resideix en una ciutat, cal buscar una zona poc transitada o un petit parc.

Vestimenta a capes

Pel que fa a l’equipació, sempre és molt important tenir en compte l’època de l’any. Si és hivern, resulta recomanable vestir-se amb roba tècnica, la mateixa que es fa servir per córrer o anar al gimnàs, però pensant a posar-se diferents capes per poder-les treure a mesura que el cos va agafant temperatura i poder-lo tapar quan finalitzi l’activitat. Al contrari, si és estiu, s’aconsella anar al més destapat possible perquè el cos es pugui termoregular de manera correcta. “Sigui quan sigui, no oblidis d’hidratar-te”, avisa Bonet, que també recorda la necessitat d’utilitzar roba reflectora si la marxa es practica en zones de poca llum.

En un moment tan detox de l’any com és el gener, res millor que llançar-se a conquerir carreteres i parcs per fer baixar els torrons als peus. Us hi apunteu?

Nutrients de qualitat

Perquè la pràctica de la marxa atlètica aporti resultats més saludables, cal combinar-la amb la ingesta d’aliments rics en nutrients de qualitat. La nutricionista esportiva Mireia Porta aconsella ingredients frescos, de temporada i poc processats, especialment els d’origen vegetal (com verdures, fruites, cereals integrals, pseudocereals, llavors i fruita seca), que aporten fitonutrients “molt interessants”. També recomana ingerir aliments proteics de qualitat, com els d’origen marí, ous i carns blanques de pagès, i també d’origen vegetal, com són els llegums i el tofu.

Després del desgast que la marxa suposa, el cos necessita rehidratar-se, rebre els electròlits perduts per la suor, recuperar l’energia perduda del glucogen i reconstruir la massa muscular. “Per tant, una molt bona opció és, en acabar l’exercici, prendre batuts que continguin hidrats de carboni, proteïna i sals minerals” explica Porta, que també suggereix, si es vol protegir el sistema immunitari, que el batut inclogui antioxidants en forma de fruita natural. Un exemple podria ser aigua de coco amb un iogurt proteic o proteïna en pols de sèrum de llet, kiwi, plàtan i nabius.