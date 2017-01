El ‘megafail’ de Mariah Carey

L’actuació de Mariah Carey des de Times Square, a Nova York, per saludar el 2017 passarà a la història, però no precisament per la qualitat de la seva execució. La cantant va patir nombrosos problemes tècnics i va tenir problemes a l’hora d’ajustar el seu moviment de llavis al playback. “Deixaré que l’audiència canti”, va intentar la diva, a mode d’evasiva i justificació.

Carey va demostrar també tenir problemes d’equilibri. Després d’una primera cançó plagada d’incidències, va abandonar l’escenari. Hores després, s’ho prenia amb humor i penjava un vídeo al seu Instagram amb la fracassada actuació.