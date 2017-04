La millor tapa de Catalunya és de Balaguer

260x366 La tapa vencedora: Gastrimàrgia / GSR La tapa vencedora: Gastrimàrgia / GSR

El restaurant Tastet del Reng de Balaguer (Noguera) s'ha proclamat guanyador de la tercera edició del concurs Tapa de l'Any amb Gastrimàrgia, una terrina de carn amb salsa barbacoa, xili, crema de mango, mel, espècies i escorça de rave japonès, entre altres ingredients. El segon premi ha estat per a La Notaria de Palamós (Baix Empordà) amb la tapa batejada com a berlina cruixent de calamar amb la tinta. El tercer lloc, finalment, ha sigut per al restaurant Axarquia del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) amb el seu flamenquins de jarret farcit de crema de nyàmeres fumades, 'brie' i alfàbrega.

A la final, celebrada aquest diumenge a Sitges, al Garraf, i conduïda pel xef Nandu Jubany i l'actor Quim Masferrer, hi han arribat les 12 tapes que van superar la semifinal del concurs, celebrada el 20 de març a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona. En aquell moment, competien les 43 propostes guanyadores de les rutes de tapes que Estrella Damm, que impulsa aquest concurs juntament amb el Gremi d'Hostaleria de Sitges, va organitzar a tot Catalunya entre els anys 2015 i 2016.

Cadascun dels 12 finalistes ha preparat la tapa en directe i l'ha presentat davant un jurat format per quatre professionals del sector: la restauradora Ada Parellada, el periodista gastronòmic Mikel López Iturriaga, la sommelier Meritxell Falgueras i Carles Tejedor, director gastronòmic d'Oilmotion. Els membres del jurat han valorat les tapes seguint criteris de presentació, gust i originalitat, i els seus autors han tingut l'oportunitat d'explicar-los el procés d'elaboració que han seguit i els ingredients utilitzats.