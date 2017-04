Els 50 millors restaurants del món

La llista dels millors 50 restaurants del món per a aquest 2017 ja està completa. The World’s 50 Best ha anunciat que Eleven Madison Park, el restaurant de Nova York del xef Daniel Humm i el seu soci Will Guidara acaba de prendre-li el lloc a l'Osteria Francescana de Massimo Bottura, que ha baixat a la segona posició, com a millor restaurant del món. En el tercer lloc trobem el Celler de Can Roca, que ha baixat una posició respecte l'any passat. La llista dels millors restaurants del món The World's 50 Best s'ha fet pública aquest dimecres a Austràlia.

1 - Eleven Madison Park (Nova York, EUA)

2 - Osteria Francescana (Modena, Itàlia)

3 - El Celler de Can Roca (Girona, Espanya)

4 - Mirazur (Menton, França)

5 - Central (Lima, Perú) - millor restaurant d'Amèrica

6 - Asador Etxebarri (Axpe, Espanya)

7 - Gaggan (Bangkok, Tailàndia) - millor restaurant d'Àsia

8 - Maido (Lima, Perú)

9 - Mugaritz (San Sebastià, Espanya)

10 - Steirereck (Viena, Àustria)

11 - Blue Hill at Stone Barns (Nova York, EUA).

12 - Arpège (París, França)

13 - Alain Ducasse au Plaza Athénée (París, França)

14 - André (Singapur)

15 - Piazza Duomo (Alba, Itàlia)

16 - D. O. M. (Sao Paulo, Brasil)

17 - Le Bernardin (Nova York, EUA)

18 - Narisawa (Tòquio, Japó)

19 - Geranium (Copenhaguen, Dinamarca)

20 - Pujol (Mèxic DF, Mèxico)

21 - Alinea (Chicago, EUA)

22 - Quintonil (Mèxic DF, Mèxic)

23 - White Rabbit (Moscou, Rússia)

24 - Amber (Hong Kong, Xina)

25 - Tickets (Barcelona, Espanya)

26 - The Clove Club (Londres, Regne Unit)

27 - The Ledbury (Londres, Regne Unit)

28 - Nahm (Bangkok, Tailàndia)

29 - Le Calandre (Rubano, Itàlia)

30 - Arzak (Sant Sebastià, Espanya)

31 - Alléno (Paris, França)

32 - Attica (Melbourne, Austràlia)

33 - Astrid y Gastón (Lima, Perú)

34 - De Librije (Zwolle, Holanda)

35 - Septime (París, França)

36 - Dinner by Heston Blumenthal (Londres, Regne Unit)

37 - Saison (San Francisco, EUA)

38 - Azurmendi (Larrabeztu, Espanya)

39 - Relae (Copenhaguen, Dinamarca)

40 - Cosme (Nova York, EUA)

41 - Ultraviolet by Payul Pairet (Xangai, Xina)

42 - Boragó (Santiago de Xile, Xile)

43 - Reale (Castel di Sangro, Itàlia)

44 - Brae (Birregurra, Austràlia)

45 - Den (Tòquio, Japó)

46 - L'Astrance (París, França)

47 - Vendôme (Colònia, Alemanya)

48 - Tim Raue (Berlín, Alemanya)

49 - Tegui (Buenos Aires, Argentina)

50 - Hof Van Cleve (Kruishoutem, Bèlgica)