Un ministre de Macri, la riota de l'Argentina per la seva disfressa vegetal

El ministre argentí Sergio Bergman s'ha ficat en un bon vesper. Al capdavant de la cartera d'Ambient i Desenvolupament Sostenible, aquest rabí reconvertit en polític volia donar a conèixer als argentins que començava la setena edició del Festival Internacional de Cinema Ambiental. I, en aquest sentit, es pot dir que ha reeixit, ja que la majoria d'argentins sens dubte se'n van assabentar. Una altra cosa és si ell es podrà recuperar del ridícul del qual l'acusen la gran majoria d'usuaris de Twitter, que el van convertir en 'trending topic'.

651x1033 El ministre argentí Sergio Bergman promocionant el setè Festival Internacional de Cinema Ambiental / TWITTER El ministre argentí Sergio Bergman promocionant el setè Festival Internacional de Cinema Ambiental / TWITTER

"L'important és que és una moguda de conscienciació sobre el canvi climàtic. Utilitzar el cinema i la cultura per conscienciar-nos que ens cal ser sostenibles és un desafiament de tots. És una forma simpàtica i original", va intentar justificar-se Bergman al canal Todo Noticias. Tot i això, quan els periodistes li van preguntar per l'encert de la vestimenta el ministre va contestar: "Més enllà de si és simpàtic o polèmic, el més seriós és el fons de la qüestió: que ens prenguem molt seriosament el canvi climàtic i el compromís per tenir més verd i més naturalesa".

El tuit en què va presentar la seva disfressa als argentins deia: "Soc un home fulla que treballa per una Argentina verda". La frase en si ja implicava alguns riscos en el descarnat context de les xarxes, però les fotos amb les quals va acompanyar-la ja no li van deixar marge de maniobra, al titular de Medi Ambient. La disfressa d'home planta, o de jardí vertical, o d'amanida, segons els ulls de qui s'ho miri, el van portar a ser el protagonista de mems com aquests:

Un camionero asegura haber visto al rabino Bergman en el subte. pic.twitter.com/tFgglBrQg4 — Natalia Taubas (@NTaubas) 24 d’agost de 2017

Les juro que no puedo más pic.twitter.com/b7aQD0dmMS — Nano (@nanothompson) 24 d’agost de 2017

Jajaja Encontralo a Bergman pic.twitter.com/fIdwImoD8j — Sole Salvatierra (@solesalva) 24 d’agost de 2017