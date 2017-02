La moda més compromesa

El dissenyador Marc Jacobs va tancar dijous la Setmana de la Moda de Nova York d’una manera ben original: fent sortir les seves models a desfilar al carrer, amb peces d’estil urbà combinades amb barrets d’aire retro i abrics de pell. L’última col·lecció de Jacobs, anomenada Respect i inspirada en el documental de Netflix Hip hop evolution, va reivindicar-se com una oda a la cultura musical del carrer, destacant jerseis amples, pantalons de campana, xandalls i abrics grans. “Vaig néixer i créixer a Nova York i va ser durant el temps que vaig estar a l’Institut Superior d’Art i Disseny que vaig començar a conèixer i a sentir la influència del hip hop en la música, així com en l’art i l’estil individual”, explicava en un comunicat el dissenyador.

Nova York es va acomiadar així de vuit dies de desfilades en diversos punts de la ciutat, en els quals s’han vist destacades firmes mundialment reconegudes com Calvin Klein, Lacoste, Ralph Lauren o Michael Kors. Aquest últim va optar per una col·lecció d’abrics sofisticats i vestits de colors neutres, mentre que Lacoste va combinar l’estil esportiu amb l’estètica grunge i l’ streetwear dels anys 90. Les seves col·leccions van contrastar amb l’exotisme de Ralph Lauren, que va apostar per elegants i opulents vestits de setí i teixits metal·litzats de color daurat. Va sorprendre l’absència de noms habituals com Rebecca Minkoff, Tom Ford i Tommy Hilfiger, que van traslladar les seves desfilades a la passarel·la de Los Angeles.

Reivindicant la creativitat

Durant aquesta setmana, també van destacar diverses marques espanyoles i catalanes. Delpozo va ser una de les que va cridar més l’atenció amb els seus dissenys vistosos i amb un toc de fantasia, amb l’objectiu de reivindicar que la creativitat és tan important com la viabilitat de les peces. El dissenyador de la marca, Josep Font, va sorprendre sobretot amb uns jerseis amb caputxa decorats amb escames de colors brillants, que convertien les models amb colibrís. L’elegància clàssica de Carolina Herrera, la varietat de teixits de Desigual, l’estètica colorista d’Agatha Ruiz de la Prada i les peces brillants de Custo Barcelona tampoc van decebre a Nova York.

Contra Trump

La firma de Marc Jacobs, que compta amb un centenar de botigues a més de vuitanta països, ha vestit celebritats com Winona Ryder, Victoria Beckham, Miley Cyrus, Lady Gaga, Kirsten Dunst i Sofia Coppola. Tot i així, recentment es va negar a dissenyar roba per la primera dama dels Estats Units, Melania Trump, perquè no està d’acord amb les polítiques del seu marit, Donald Trump. Però sembla que ell no és l’únic dissenyador a qui no cau gaire simpàtic el nou president. Ho va deixar clar el marcat caràcter reivindicatiu d’aquesta passarel·la de Nova York, on diverses firmes de moda van aprofitar l’atenció dels mitjans per llançar missatges polítics en defensa de la diversitat. El dissenyador indi Prabal Gurung va vestir algunes de les seves models amb samarretes amb frases com “Soc immigrant” i “Les persones són persones”, mentre que la firma nord-americana Public School va mostrar gorres amb la frase “Fes Amèrica Nova York”.

De fet, el que portaven al canell els models de la desfilada de Tommy Hilfiger no formava part de l’estilisme. L’acció s’emmarcava en una iniciativa contra Trump impulsada per la revista Business of Fashion (BoF). En un article, Imran Amed, fundador i director de la publicació, feia una crida a models, dissenyadors, fotògrafs i convidats a les desfilades a portar un mocador blanc al canell durant la setmana de la moda, en senyal de “creure en un món unit i inclusiu”. L’acció, que s’anomena #TiedTogether, va tenir molt de suport a la passarel·la.

En aquesta línia, el veterà Raf Simons, dissenyador de Calvin Klein, va debutar a la passarel·la amb una col·lecció dedicada als Estats Units, amb què va voler reflectir la inclusió i la pluralitat que hi ha al país. Això es va traduir a la passarel·la en peces com ara una bandera nord-americana convertida en faldilla. Simons, a més, va fer sonar la pertinent cançó This is not America (1985), de David Bowie i Pat Metheny, en el seu debut.

Trencant barreres

Els missatges contra Trump no van ser l’única reivindicació d’aquesta passarel·la. Dimecres Kanye West va presentar la seva última col·lecció de la mà de Yeezy Season, que va protagonitzar una model musulmana. Es tracta de Halima Aden, la primera model refugiada que puja a una passarel·la amb el seu hijab, una condició indispensable per a ella per les seves creences religioses.

Finalment, el feminisme -segurament estimulat per l’arribada de Trump- també va marcar aquesta gran cita de la moda a Nova York. Victoria Beckham, Tome i Prabal Gurung van ser alguns dels dissenyadors que van dedicar les seves col·leccions a la causa. Victoria Beckham, per exemple, parlava de peces dissenyades perquè la dona se senti “forta i protegida”. I al final de la desfilada de Prabal Gurung van aparèixer totes les models lluint samarretes amb missatges reivindicatius, mentre de fons sonava la cançó d’ Imagine.