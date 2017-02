La moda més polèmica i transgressora

Nova York, Londres, Milà i París acolliran, un febrer més, les col·leccions prêt-à-porter de dissenyadors i estilistes venerats pel sector, i encara poc coneguts pel públic general. Entre aquests, però, no hi serà Jean Paul Gaultier. Ja fa tres anys que el francès va anunciar que deixava de fer col·leccions en sèrie, amb el ritme frenètic que això li suposava, per centrar-se en l’alta costura. Les seves últimes peces, que va presentar a París al gener, evoquen un imaginari silvestre entre camps de blat de moro i refinats barrets de palla. Queda lluny l’avalotadora col·lecció Rabbi Chic , que a principis de la dècada dels 90 va fer posar el crit al cel a la comunitat hassidista que, en paraules del mateix Gaultier, van creure que als models se’ls havia disfressat. El col·lectiu tampoc va apreciar que les models portessin la roba dels rabins. De fet, el dissenyador es va inspirar en la seva indumentària, malgrat que a primer cop d’ull destaca principalment l’eixtràimel, el barret cilíndric recobert de pell que porten durant el sàbat i en altres celebracions els hassidistes casats. Per alguna raó es considera Gaultier l’enfant terrible de la moda francesa...

Precisament d’aquesta i d’altres desfilades transgressores parla una part de l’exposició Tenue correcte exigée, quand le vêtement fait scandale [Codi de vestimenta, quan la roba escandalitza] que el Museu de les Arts Decoratives de París acull fins a l’abril. La mostra també exhibeix el vestit quimera amb què Thierry Mugler va tancar la seva col·lecció tardor/hivern 1997-1998. “Qui voldrà vestir-se d’escarabat?”, va etzibar la crònica que el rotatiu Le Figaro va dedicar-li llavors, per marcar el seu descontentament. Un altre exemple, més punyent: el de la col·lecció Highland Rape, d’un altre enfant terrible - bad boy en la seva versió en anglès-, el londinenc Alexander McQueen. Per fer-ho breu, les models -i la indumentària mig estripada- simulaven que havien estat víctimes d’una violació en una posada en escena marca de la casa. McQueen feia referència així a la contesa entre el govern britànic i les Highlands d’Escòcia, després de la rebel·lió jacobita del 1745, que va acabar amb una migració massiva i forçada dels gaèlics.

El risc marca la diferència

Una de les vitrines de l’exposició també acull una de les creacions de Rick Owens, que fa dos anys va fer parlar més d’un. Es tracta d’una túnica amb talls asimètrics que va deixar a l’aire (i a la vista) el sexe masculí de quatre models que desfilaven per al dissenyador americà. Ni rastre d’un cas similar en les desfilades de noies. Convé remarcar, doncs, que la nuesa dels pits de la dona en passarel·la sembla, avui en dia, que no té el mateix efecte que quan l’home mostra les seves intimitats. Amb tot, aquesta secció de l’exposició s’interroga, en boca de periodistes i crítics, si l’escàndol no és una mera estratègia que els creadors contemporanis utilitzen per diferenciar-se els uns dels altres.

Desfilades i espectacles a part, la mostra explora les dosis de llibertat i les infraccions que han desafiat les normes de vestimenta, els codis i els valors morals, des del segle XIV fins als nostres dies, sense abordar l’univers militar ni religiós -els vels i el burca en queden al marge, doncs- i limitant-se a la cultura occidental. La prohibició, la transgressió i el pes de les normes (i les regles) impregnen les sales del museu. Ho exemplifiquen acuradament més de 400 peces sota la batuta de Denis Bruna, el comissari de l’exposició.

315x388 LA col·lecció que Thierry Mugler va presentar a París el 1997 LA col·lecció que Thierry Mugler va presentar a París el 1997

De la Bíblia als blogs de moda

La primera obra de l’exposició és el quadre d’Adam i Eva de Lucas Cranach el Vell -es parteix de la base que les peces de roba estan associades al pecat original-. Des de la publicació l’any 1530 de La civilitat pueril, d’Erasme de Rotterdam, un codi de bons costums i de civilitat, molts llibres -a la mostra s’hi pot veure el Tractat de la vida elegant, d’Honoré Balzac- clamen per la discreció en la indumentària. Precisament l’elegància era considerada, a partir de la segona meitat del segle XIX, com un art que només la rica burgesia dominava gràcies als manuals de bones maneres i als consells de les revistes de moda. Un signe d’educació i distinció per a la dona era canviar-se fins a vuit vegades al dia: un vestit per estar a la cambra, un altre per passar el matí, el de passeig, per sopar, per anar al teatre, per ballar i, fins i tot, un per estar-se a la vora del mar.

Des del transvestisme de Joana d’Arc fins a l’esmòquing per a dona que Yves Saint Laurent va idear el 1966, el sexe femení s’ha apropiat de les peces de roba tradicionalment masculines, suscitant així escàndols successius. Malgrat que la Bíblia prohibeix a la dona utilitzar la “vestimenta masculina”, al segle XVIII les dames que assistien a les caceres reials podien fer servir, de manera excepcional, algunes de les peces de roba que l’home utilitzava per dur a terme aquesta activitat. Una prohibició que noms com Marlene Dietrich o les Teddy Girls han ajudat a transgredir, però no sense escandalitzar. Dietrich, l’actriu que encarna la moda dels anys 30, apareixia amb un esmòquing -barret de copa inclòs- per actuar en una sala de cabaret del Marroc, escenari de la pel·lícula que signa Josef von Sternberg. Per la seva banda, les Teddy Girls, considerades com un grup marginal a l’Anglaterra dels anys 50, s’inspiraven en les peces de roba del període eduardià, d’aquí el nom de Teddy, diminutiu d’Eduard VII, fill de la reina Victòria.

Per contra, els homes són reticents a adoptar el vestuari d’elles sense provocar mofa. Als 70, el costurer Jacques Esterel va presentar una col·lecció de faldilles per a homes, un concepte majoritàriament rebutjat per la societat de llavors, i que més tard recuperaria el seu compatriota Jean Paul Gaultier.

Ensenyar el melic

“Increïblement rígid”, deixa anar una senyora que visita l’exhibició, després de veure el vídeo que mostra com, ara fa cinc anys, uns quants diputats de la desapareguda UMP (Els Republicans d’avui) van escridassar la ministra d’Habitatge d’aleshores, Cécile Duflot, perquè portava un vestit de flors blaves a l’Assemblea Nacional. El mateix escàndol va generar, el 1985, la camisa de coll mao del ministre de Cultura, Jack Lang. Si bé és cert que el codi de vestimenta d’aquesta cambra alta obliga els homes a portar corbata, no hi ha res escrit per a les dones.

El 1946, l’enginyer Louis Réard va revolucionar la societat francesa amb la presentació del biquini, un vestit de bany de dues peces que deixa el melic a l’aire. Un atreviment per a l’època que ni tan sols les models professionals accedien a posar-se. Això va obligar Réard a contractar Micheline Bernardini, una ballarina streaper del Casino de París, per ensenyar-lo a la premsa. Dos anys més tard, diverses ordenances municipals franceses van prohibir el biquini en platges i piscines públiques. Aquest estiu vam tenir un déjà-vu, però amb la seva antítesi: el burquini. Una altra transgressió pel que fa a la indumentària va ser la d’André Courregès, essencial en la història de la minifaldilla. Una revolta dels anys 60 avui destinada a l’obsolescència, a l’espera d’una nova revolució.