080: moda per a tots els gustos

Potser ara mateix estàs llegint aquesta crònica des del mòbil. Durant un viatge de metro o mentre esperes el bus. Molts dels que t’envolten també estan concentrats en els seus telèfons. Aquesta és l’estampa que veia cada matí Albert Villagrasa, director creatiu d’Antonio Miró. Fins que un dia es va preguntar: ¿existeix una comunitat realment desconnectada del món? La resposta: els amish. Ells són el punt de partida de la segona col·lecció que la veterana firma catalana ha presentat al 080. I a diferència de la primera -fresca i plena de color- aquesta va ser una oda a l’elegància i la sobrietat. La tercera jornada de la passarel·la barcelonina, a més de ser testimoni del canvi de registre d’Antonio Miró, també ho va ser del bon estat de forma de Krizia Robustella i de Pablo Erroz, dels anhels de dissenyadors emergents com Pilar del Campo i Anel Yaos i de la tirada mediàtica de Ze García.

El repte d’Albert Villagrasa per a la tardor-hivern 17/18 era reinterpretar en clau contemporània els estrictes codis de vestimenta amish. Potser per això els homes -fidels a la silueta Miró- lluïen vestits exquisits esquitxats de creus metàl·liques. Però també bombers amb brodats, camises denim ajustades i pantalons amples amb tirants. A les dones els va voler donar notorietat amb elegants vestits de festa que jugaven amb el tul, la seda i l’organdí, a més de tops voluminosos combinats amb leggings de pell. La col·lecció es va declinar en negre, gris i blanc i va tenir una posada en escena molt teatral, amb una calessa ocupant l’escenari del TNC.

Aposta pel color

Krizia Robustella, en canvi, ho va apostar tot al color. Després del funeral en blanc i negre de l’última col·lecció, ara tocava ressuscitar amb una cemetery party. I ho diem literalment. Fidel al seu esport de luxe, Robustella va insistir en siluetes vuitanteres, més colors àcids i dos materials nous: el vellut, que servia tant per a tops i jaquetes com per a pantalons amples, i el moher dels voluminosos abrics, monocolors i més femenins que de costum. També es van veure dessuadores i samarretes amb estampats XXL que signava l’il·lustrador Marcos Cabrera. Per cert, a partir de demà -i només durant dues setmanes- tota la col·lecció estarà a la venda a la seva web i a la botiga que té al Barri Gòtic. Després, la guardarà fins a l’hivern que ve. I és que fins i tot a l’hora de jugar al see now, buy now, la Krizia marca les seves pròpies regles. Qui també va presentar looks de dona i home per a l’hivern que ve va ser Pablo Erroz. El dissenyador mallorquí va apostar per la part masculina de la col·lecció i va tornar a donar una classe magistral de peces d’abric. Totes ben patronades, ben acabades i plenes de detalls interessants. I totes ben diferents.

Especialista en pell

Precisament la peça exterior és la raó de ser de Pilar de Campo, una de les debutants d’aquesta edició i especialista a treballar la pell. Aquesta jove de Sòria va vestir les models amb bodis de vellut i blonda i va deixar que jaquetes, bombers, armilles i abrics prenguessin tot el protagonisme, tant pels colors triats com pel patronatge. Als seus antípodes es troba Anel Yaos, un sevillà que també opta al premi al millor disseny emergent d’aquesta edició (tots dos se’l disputaran amb Blame i el duet que s’estrena avui: Aubergin i Daniel Rosa). Que Yaos admira Westwood i Galliano va quedar palès en una col·lecció arriscada en què es combinaven estampats, volants i mànigues de tricot. Un exercici irreverent que prenia tot el sentit quan el mateix dissenyador va explicar que la seva màxima aspiració “no és tant vendre com experimentar”.

Qui s’enorgulleix de ser comercial és Ze García, un dissenyador convidat directament pel 080 i que va tancar la jornada. No té cap problema a reconèixer que la seva repercussió mediàtica va ser un punt a favor (el seu front-row estava ple de blogueres famoses com Dulceida). Però també creu que l’organització el va escollir perquè és “una firma de vestits de festa que treballa a mida i que és sexi”. Per l’escenari del TNC hi va passejar una col·lecció de vestits i granotes que jugava amb els volums i les transparències i amb un objectiu clar: posa’t un Ze García i, sigui com sigui, no passaràs mai desapercebuda.