El net de Bob Dylan fa de model

Després d’haver-se acostat al món de la música tímidament, Levi Dylan, de 22 anys, ha triomfat dalt de la passarel·la durant l’última Setmana de la Moda de Milà. Tot i que ja havia protagonitzat alguns treballs de modelatge anteriorment -per a revistes de la talla de Vogue, per exemple-, era el primer cop que el net de Bob Dylan s’enfilava a la passarel·la, cosa que va fer per presentar part de la pròxima col·lecció de tardor-hivern de Dolce & Gabanna. El fill de Jakob Dylan, cantant de The Wallflowers, no era l’únic jove amb cognoms coneguts de la jornada. El fill de Jude Law o el de Cindy Crawford van ser altres estrelles de la jornada.