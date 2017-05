La nova Miss Amèrica, una partidària de Trump

Amb només 25 anys, la nova Miss Amèrica sembla que ha arribat per trencar amb un ampli espectre d’estereotips. El primer, ser una miss d’origen afroamericà, cosa que no sempre ha sigut el més habitual en aquest certamen. Potser per això, la representant de Colúmbia va decidir participar en el concurs amb els cabells arrissats naturals, com una manera de reivindicar la bellesa pròpia de la seva comunitat.

En qualsevol cas, Kára McCullough ha resultat una guanyadora singular per altres motius encara menys habituals. En el seu cas, la reina de la bellesa nord-americana és graduada amb honors en ciències per la Universitat de l’Estat de Carolina del Sud i té com a especialitat la radioquímica. Una preparació que, quan va guanyar, la va portar a explicar que vol ser una inspiració per a moltes altres joves, que espera que s’interessin per la ciència gràcies a ella.

Tot i això, el que més fama li ha aportat no són tots aquests mèrits sinó les seves idees polítiques, que han fet que als EUA ja se la identifiqui com una simpatitzant de Donald Trump. I és que, a diferència de la gran majoria de participants en aquests certàmens, que sempre contesten amb evasives, McCullough no ha dissimulat el seu ideari conservador.

Entre altres coses, la jove científica ha declarat: “ La sanitat pública és un privilegi dels treballadors i no un dret universal. La sanitat es guanya treballant”. Unes declaracions que l’han situat directament en contra de l’Obamacare i en la línia del president Trump, que l’any passat encara era amo del concurs. Filla d’un marine i nascuda a Nàpols, també ha aixecat polèmica la seva defensa de l’energia nuclear penjant fotos d’ella en una central o quan va dir que no se sentia feminista.