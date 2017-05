La nòvia de Cristiano, embarassada

Mitjans de Portugal i també d’Itàlia asseguren que la nòvia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, estaria esperant un fill del futbolista. La revista lusitana Caras publica en portada unes fotos de la parella durant un viatge a Còrsega en què se la pot veure a ella amb un vestit cenyit que li marca una prominent panxeta, pròpia dels primers mesos d’embaràs. Al marge de les imatges, la revista explica que “Cristiano serà pare”, cosa que haurien pogut confirmar.

Per a Caras, les imatges de la revista fan “inequívoc” l’embaràs de la jove espanyola, de 22 anys. Però per si amb les fotos no n’hi hagués prou, altres publicacions del país atlàntic, com VIP, asseguren que tenen confirmació de la família del davanter blanc. “Quan els vam felicitar perquè la família creixia, vam rebre com a resposta: «Sí, moltes gràcies»”, apunta la revista. No ha arribat a aquest extrem la revista italiana Chi, que també ha publicat les fotos.

540x647 Portada de la revista 'Caras' en què es pot veure una imatge d'ella amb una prominent panxa d'embarassada / CARAS Portada de la revista 'Caras' en què es pot veure una imatge d'ella amb una prominent panxa d'embarassada / CARAS

La informació, considerada ja un fet per la gran majoria de mitjans, no ha tingut cap confirmació pública del futbolista ni de la dependenta. Tot i això, algunes fotos seves a Instagram han sigut utilitzades com a argument a favor de l’embaràs. Sobretot una -a la imatge- en què apareixen amb les mans agafades sobre la panxa d’ella.

Aquesta informació arriba després que al març The Sun publiqués que el futbolista, de 32 anys, estava esperant bessonada d’un ventre de lloguer, cosa que ja va fer amb el seu primer fill, Cristiano Jr., de 7 anys. La publicació no concretava quan naixerien i, per ara, no ha aparegut cap altra informació sobre el tema.