El 080 del ‘see now, buy now’ aixeca el teló al TNC

La moda té una capacitat innata per adaptar-se als canvis. Almenys aquesta és la sensació que es respirava ahir al Teatre Nacional de Catalunya, l’espai que acull durant tota la setmana la dinovena edició del 080 Barcelona Fashion. Segons el calendari oficial, tocava presentar les col·leccions tardor-hivern 2017/2018. I així ho van fer Blame i Miquel Suay, els dos guanyadors de l’edició anterior (el primer com a millor dissenyador emergent i el segon com a millor col·lecció). Tot i això, totes dues marques van apuntar-se, a la seva manera, al see now, buy now. I què vol dir això? Que el que veus és el que desitges. I el que desitges és el que vols. I ho vols ara. Per això TCN i Boboli van recuperar la col·lecció d’estiu que van presentar en l’edició anterior del 080 -i que ara mateix ja tenen a la venda a les botigues- i van tornar a portar-la a la passarel·la. Perdó, a l’escenari. Perquè si un avantatge té organitzar un festival de moda dins d’una sala de teatre és que treu la vena més performativa dels dissenyadors.

Roba sense gènere

Si deixem de banda la moda infantil, l’encarregat d’obrir la primera jornada del 080 va ser Blame, la marca del valencià Pablo Puig. A Panòptic va tornar a inspirar-se en la societat actual, aquest cop en l’excés de control al qual estem sotmesos. Potser per això una instal·lació de càmeres de vigilància ocupava el mig de l’escenari. Blame és sinònim de streetwear, sempre oversize i fosc. “No m’agrada la distinció de gènere, jo faig roba per a persones”, explicava Puig en acabar la desfilada. Però ahir estava especialment exultant perquè s’havia atrevit a utilitzar el color (un taronja intens que recordava la vestimenta dels reclusos, gent vigilada permanentment) i el seu primer estampat, declinat en gris. La col·lecció destil·lava caràcter -es nota que va estar a les ordres de Boris Bidjan Saberi- i jugava amb les superposicions, amb interessants peces exteriors “mig jaqueta i mig abric” amb una sola solapa. Panòptic es vendrà l’hivern que ve, però des d’ahir mateix els fans de Blame ja podien entrar a la seva botiga en línia i comprar les dessuadores llargues i les samarretes que van tancar la desfilada. Per què fer-los esperar sis mesos?

Els clients de Miquel Suay tampoc hauran d’esperar a l’hivern que ve per fer el viatge intergalàctic que proposa 23º 51’ 19’’. “Nosaltres mantenim el calendari tradicional del prêt-à-porter, però això no vol dir que si vols una peça no la puguis encarregar”, explicava Suay. Aquesta marca valenciana ha decidit treballar sota comanda des d’ara mateix. I no només en unes peces concretes com ha fet Blame, sinó en la col·lecció sencera. Fidel al seu perfeccionisme, Suay es va amarar de pel·lícules de ciència-ficció i, de rebot, de la indumentària dels astronautes. La posada en escena de la desfilada va ser preciosa i emulava un espai sideral per on transitaven els models. El domini del volum i la sastreria clàssica, a més de la combinació de teixits tècnics i llanes amb efecte nebulosa, van ser els punts forts d’una col·lecció extensa i tecnoromàntica. Anoracs capitonats oversize, samarretes amb gràfics i colls pronunciadament circulars, pantalons amples i amb acabats metàl·lics... Tot i el domini del blanc i el negre, Suay també va deixar entrar el klein i el fluor en la seva particular constel·lació, que il·lumina un nou camí en moda masculina contemporània.

I podríem dir que les novetats sobre la passarel·la van arribar fins aquí, perquè tant TCN com Boboli van decidir recular -i presentar una col·lecció ja vista- per seguir avançant. Abans de la desfilada, Totón Comella explicava per què havien pres aquesta decisió: “La moda va molt ràpida i el sistema del see now, buy now és molt més àgil. També ens ha influenciat la immediatesa de les xarxes socials. Com a marca ara volem emfasitzar el moment de compra, així també ens protegim del plagi”.

Tot i el déjà-vu, Totón i el seu equip van saber treure suc d’una col·lecció en què els looks fusionaven roba de bany i prêt-à-porter. No van faltar les ratlles marineres i els quadres, però cal dir que també van incorporar peces de la col·lecció d’estiu que no s’havien mostrat en la passarel·la anterior, com un impermeable d’estampat militar, una caçadora d’ant metal·litzat i uns vestits de seda amb tirants espagueti. Paradoxalment, avui mateix TCN presenta en un esdeveniment privat la col·lecció de tardor-hivern 17/18. La moda tampoc para mai.

Al matí, la firma infantil Boboli també havia abraçat el see now, buy now i va tornar a mostrar els looks més representatius de la seva extensa col·lecció de primavera-estiu. Un altre déjà-vu que va deixar molt bon regust per la divertida posada en escena que recreava la sala d’espera d’un aeroport.

Pierre Cardin, el convidat que no volia parlar de moda

El nom de Pierre Cardin ja forma part de la història de la moda del segle XX, però el veterà dissenyador francès d’origen italià (com li agrada recalcar) va aterrar al 080 Barcelona Fashion amb ganes de parlar de teatre. Lògic. El seu paper com a convidat estrella en aquesta edició era presentar Dorian Gray. La bellezza non ha pietà, un “drama musical” inspirat en la novel·la d’Oscar Wilde del qual és productor (també en signa el vestuari) i que va estrenar-se ahir a la nit a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, l’única representació que farà a tot l’Estat, després del seu exitós pas per París i Venècia.

Al migdia, en una conversa amb la premsa, Cardin -l’home que va començar treballant amb Dior i un dels pioners a l’hora d’endinsar-se en el multimilionari negoci de les llicències- va donar poc marge a parlar de moda. Va dir que la situació actual és “apocalíptica” i que els millors records que tenia com a creador eren “de quan treballava amb els grans cineastes de la seva època, com Jean Cocteau”. Els periodistes insistien en la seva imponent trajectòria com a dissenyador, però ell -94 anys, cabells blancs despentinats, veu vigorosa i camisa arrugada- s’esmunyia de les preguntes darrere les ulleres de pasta. Ell havia vingut a Barcelona a parlar de teatre, per això l’envoltaven com a fidels escuders l’autor de l’obra, els dos joveníssims actors protagonistes i el director artístic (que a més és el seu “talentós” nebot). Cardin, finalment, va afluixar una mica i va reconèixer que sí, que l’hi devia tot a la moda, ja que gràcies a ella havia pogut fer teatre. “En el fons jo volia ser actor, no veieu que soc una mica còmic?” I va somriure per primer cop.