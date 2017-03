260x366 Un jutge ordena exhumar Ruiz-Mateos per practicar-li una prova de paternitat / MANUEL H. DE LEÓN / EFE Un jutge ordena exhumar Ruiz-Mateos per practicar-li una prova de paternitat / MANUEL H. DE LEÓN / EFE

Un jutge ha autoritzat l'exhumació del cadàver de José María Ruiz-Mateos per fer-li una prova de paternitat mitjançant la confrontació del seu ADN amb el d' Adela Montes de Oca, que assegura ser filla seva. El jutge Juan Ignacio Gonzalo, titular del jutjat de primera instància i instrucció número 2 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), ha ordenat l'exhumació en una interlocutòria, a què ha tingut accés Efe, en què accedeix a la petició de la demandant d'acord amb el criteri del fiscal i en contra del dels fills de l'empresari.

La prova es farà garantint la "integritat, respecte i memòria" del mort, segons el jutge, que cita la vídua i els fills a que manifestin si desitgen assistir a l'exhumació. La família de Ruiz-Mateos considera que l'exhumació i la prova de paternitat són mesures desproporcionades i il·legítimes, i argumenta que "si el mort no va arribar a exercir en vida el seu dret a negar-se a aquesta prova per no ser requerit a l'efecte, no s'hi pot procedir ara sense el consentiment de la vídua i els fills".

La qüestió és que el mateix jutge va ordenar l'octubre del 2014, quan encara vivia l'empresari, la prova d'ADN, i ho va fer en una interlocutòria que no va ser recorreguda per cap de les parts. Ruiz-Mateos va ser citat en tres ocasions per a l'extracció de mostres, però en cap de les tres es va presentar ni va oferir cap explicació. Posteriorment, va demanar el sobreseïment de la causa com a conseqüència d'"una malaltia molt greu amb patiments incurables" que li impedia, suposadament, anar a judici.

Mai s'hi va negar, simplement no apareixia

L'empresari va morir poc després, abans de la celebració de la vista, i el jutge va ordenar impedir la incineració de les seves restes fins que no acabés l'actual procediment. Es tracta d'un cas "poc freqüent", exposa el magistrat en la seva resolució, ja que Ruiz-Mateos mai va recórrer la decisió de sotmetre's a la prova d'ADN, sinó que es va limitar a no comparèixer quan va ser citat sense donar cap explicació.

"No es pot afirmar amb seguretat si José María Ruiz-Mateos desitjava o no sotmetre's a la prova de paternitat, ja que no se li va efectuar a través del jutjat un requeriment formal i personal perquè s'exposés la seva voluntat sobre aquest extrem", planteja el jutge. Però adverteix que no es pot equiparar el dret que hauria tingut a negar-s'hi amb el que diuen que tenen la seva vídua i els seus fills.

Indicis seriosos

En aquest cas, el magistrat aprecia "indicis seriosos" de la relació entre la demandant i Ruiz-Mateos, com ara nombroses factures d'hotel, passaports amb entrades i sortides d'Espanya, ingressos de diners, la declaració de l'excap de seguretat de Ruiz-Mateos en la qual reconeix aquesta conversa i imatges de la demandant i el demandat parlant de manera distesa.

Per això, considera que l'exhumació "és un fi necessari" i que ha de prevaler, enfront de la intimitat familiar de la vídua i els fills del mort, el dret de la demandant a utilitzar els mitjans de prova suficients per garantir una tutela judicial efectiva, especialment en un cas de tal rellevància.