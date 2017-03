Un zoològic rus denuncia una agència de publicitat per "traumatitzar" un os rentador amb una sessió de fotos eròtiques

Un zoològic de la ciutat de Moscou ha denunciat una agència de publicitat russa per haver "traumatitzat" un os rentador després de fer-lo participar en una sessió de fotografies eròtiques.

Segons expliquen diversos mitjans, entre els quals hi ha 'The Telegraph', el zoològic –que en la traducció al català es diu 'Els animals no són joguines'– va cedir l'os rentador, anomenat Tomas, a l' agència Art-Msk per participar en una campanya publicitària que, segons defensen els propietaris del zoo, en cap moment els van informar que fos de contingut eròtic.

Tanmateix, quan els va tornar l'animal van observar que tenia una conducta estranya. Asseguren que estava com "en estat de xoc" i tenia "una obsessió amb els pits de les dones".

A les fotografies de la campanya publicitària, fetes públiques a la pàgina web de l'agència, el Tomas apareix amb una noia gairebé nua que el sosté entre braços.

Les fotografies es van fer l'agost passat. Segons la BBC, el zoològic –que considera "inacceptables" les imatges– va presentar la primera demanda contra l'agència a l'octubre, després que aquesta agència es negués a retirar les imatges de la seva pàgina web. Com que els jutges no han fixat una audiència per escoltar les parts des de llavors, el zoo ha decidit presentar una altra demanda.

Per la seva banda, segons 'The Telegraph', l'agència de publicitat considera "absurda" la queixa del zoològic i assegura que en cap moment han vulnerat els drets de l'animal perquè les imatges no van ser fetes amb l'objectiu de ser eròtiques, tot i que no han volgut revelar el client que les ha encarregat. De fet, asseguren que estan destinades a una publicitat que s'ha d'emetre pels canals de televisió estatals.