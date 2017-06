Les ostres Amélie arriben al Monument Hotel

La cocteleria Hall0 del Monument Hotel de Barcelona ha incorporat en les seves propostes de luxe les ostres Amélie, considerades unes de les millors del món. Provinent de l’única denominació d’origen que existeix en aquest tipus de bivalves, Marennes-Oléron, a França, Amélie ha rebut diversos reconeixements a escala internacional. Per exemple, el Golden Fork al millor producte d’importació el 2016. Tot i que a Barcelona ja es podien trobar a la Boqueria i a L’Illa Diagonal, Hall0 és el primer bar on es podran degustar. L’opció més assequible és de tres ostres del tipus Fine de Claire acompanyades per una copa del xampany Perrier Jouet per 30 euros.