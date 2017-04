Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Mercat de disseny emergent

Barcelona (Palau Robert). 7 d'abril (de 12 a 22.30 h)

25 dissenyadors emergents de moda, complements i objectes presenten aquest divendres les seves creacions en els Jardins del Palau Robert amb entrada lliure. Es tracta d'una iniciativa de l' Associació Piscolabis Designers, que promou el disseny local de Catalunya, de qualitat amb esperit internacional. Entre les propostes de moda hi ha dissenyadors com Pau Esteve, Ana Tichy, Less filling i Colmilllo de morsa, entre altres. A més, es realitzarà una acció d'Urbanknitting que consistirà a teixir teles per arbres i hi podrà participar qui vulgui. I per si això no era suficient, encara hi ha més propostes: un taller d'estampació digital, concerts i un espai de gastronomia, amb cerveses, mezcal i altres menges d'inspiració mexicana.

540x306 Less Filling, una de les dissenyadores que seran presents al mercat de disseny independent / PISCOLABIS MARKET Less Filling, una de les dissenyadores que seran presents al mercat de disseny independent / PISCOLABIS MARKET

Concurs de Tapa de l'Any 2017

Sitges (Hotel Meliá). 9 d'abril (11 h)

L’Hotel Meliá de Sitges serà aquest diumenge l’escenari on es disputarà l’esperada final de Tapa de l’Any. Dotze propostes diferents es disputaran aquest prestigiós títol. Hauran de competir en presentació, sabor i originalitat, sabent que, només una d’elles, aconseguirà el primer lloc. Sitges s’omplirà d’aromes, gustos i colors diferents. Conduiran la presentació l’actor i director de teatre i televisió Quim Masferrer i el xef Nandu Jubany.

540x306 Una edició anterior del concurs de la Tapa de l'Any / TAPA DE L'ANY Una edició anterior del concurs de la Tapa de l'Any / TAPA DE L'ANY

Fira Alternativa de l'Ametlla de Mar

L'Ametlla de Mar. Del 7 al 9 d'abril

La Fira Alternativa de l’Ametlla de Mar arriba enguany a la 26a edició. Es tracta d’un mercat amb productes artesanals i naturals que té lloc de divendres a diumenge. S’hi podran trobar productes fets amb paper, vidre o cartó, juntament amb productes gastronòmics, de decoració i de pell, entre molts altres.

Fabricarte

Barcelona (La Nau). 8 d'abril (19 h)

L'espai de creació musical La Nau, al Poblenou, torna a transformar-se per acollir Fabricarte, la Festa de l'Art d'Avantguarda de Barcelona. Durant vuit hores hi haurà programació ininterrompuda amb més d'una desena de propostes que inclouen, entre altres, tres exposicions, concerts de bandes locals i internacionals de diversos estils musicals i la participació d'escoles de dansa i cant de la ciutat. Una de les propostes més destacades d'aquesta edició és un gran concert amb sis pianos per interpretar les peces del compositor nord-americà Nathan Felix (Austin, 1981), que seran dirigides per Diego Miguel-Urzanqui, del projecte Résonnance.

540x306 Una obra de l'artista Joan Parramon, que participa a Fabricarte / JOAN PARRAMON Una obra de l'artista Joan Parramon, que participa a Fabricarte / JOAN PARRAMON

Mercat del Ram de Vic

Vic. 8 i 9 d'abril

Vic acull aquest cap de setmana el Mercat del Ram, una festa d'origen medieval, que protagonitzen l’agricultura i la ramaderia. A més de la venda i l’exposició de palmes i llorers, hi haurà parades de maquinària agrícola i de vehicles, juntament amb mostres gastronòmiques. També inclou un Mercat de Pagès a la rambla del Passeig, on es podrà tastar i comprar els millors productes de la terra.

Zoo Urban Market

Barcelona (Estació de França). 8 i 9 d'abril

Disseny emergent, art, música, motos personalitzades, 'street food' i moltes coses més, és el que trobareu en aquest mercat. A Zoo Urban Market han reunit fins a 40 expositors, entre els quals destaquen les propostes d'Elena Estaun, We Wood, Secretos de Alcoba, Blended Concept Store. No faltaran 'food trucks' dedicats al menjar indi, brasiler i mexicà, i la música en directe, des del blues fins a l'electrònica.

Drap-Art

Barcelona (plaça Reial). 8 d'abril

Torna a la plaça Reial cada dissabte de primavera de 10 a 23 h el mercat artesà Drap-Art, amb tallers de reciclatge creatiu, cultura i sostenibilitat per a fomentar el consum responsable. El mercat forma part del projecte 'La Reial es mou'. Hi trobareu productes diferents, de proximitat, innovadors, sostenibles i d'alta qualitat artística.

540x306 El Drap-art torna a la plaça Reial / DRAP-ART El Drap-art torna a la plaça Reial / DRAP-ART

Festival Internacional Dixieland de Tarragona

Tarragona. Fins al 9 d'abril

La 32a edició del Festival Internacional Dixieland omple la ciutat de Tarragona de música dixie, swing i de les veus femenines més famoses del jazz clàssic. Les nits estaran farcides de música, amb sopars acompanyats de dixie i concerts a càrrec de grups com Rachel Ratsizafy & Shakin' All. També s'ofereixen classes gratuïtes de lindy-hop, xarleston, blues o claqué, obertes a tothom.

Mercat del Ram de Tordera

Tordera. Del 7 al 9 d'abril

El Mercat del Ram de Tordera és un altre dels mercats tradicionals d'aquesta època recomanable. Es tracta d'una fira que compta amb una gran quantitat d’activitats, des de mostres de productes artesans i d’animals fins a espectacles infantils, esdeveniments culturals i també esportius. La fira d’enguany, igual que l’anterior, segueix el lema Viure bé, guanya qualitat de vida, i pretén promocionar la sostenibilitat.

Festa Medieval dels Pirates de Badalona