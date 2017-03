Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Utopia Photo Market

Barcelona. Del 24 al 27 de març

UtopiaMarkets és una iniciativa d’Utopia 126, que organitza diversos mercats artístics amb l’objectiu de reivindicar el talent dels artistes de la ciutat de Barcelona. Aquest cap de setmana té lloc l’ Utopia Photo Market, centrat en la fotografia, que reuneix un gran nombre de fotògrafs i acull diverses activitats. L'espai on se celebra és Utopia 126, una fàbrica modernista convertida en un espai molt singular al barri del Poblenou.

Visita medieval a Món Sant Benet

Món Sant Benet. Permanent

Us agradaria saber com era la vida dins el Monestir de Món Sant Benet? Ara podeu viatjar en el temps i descobrir tots els secrets que es desprenen de les seves parets mil·lenàries amb la visita guiada ' Mil anys de sensacions', un recorregut pels espais més emblemàtics del Monestir: l’església, el claustre, el celler i les cel·les de la galeria de Montserrat, que us permetrà posar-vos a la pell dels habitants del monestir. La visita es fa de dimarts a diumenge i té una durada d'1 hora i 15 minuts.

540x306 'Mil anys de sensacions', visita guiada medieval a Món Sant Benet / MÓN SANT BENET 'Mil anys de sensacions', visita guiada medieval a Món Sant Benet / MÓN SANT BENET

Open Night Granollers

Granollers. 31 de març

Aquest divendres se celebra la 6a edició de l’ Open Night a Granollers. Una jornada de portes obertes de 20 a 00 h, on acostumen a participar gairebé més d’un centenar d’establiments que proposen sopar, pernoctar i comprar a preus reduïts o oferint descomptes en les compres efectuades entre les hores que duri l’esdeveniment. A més, els carrers estaran animats amb música, espectacles i tot de sorpreses per viure una nit d'allò més especial.

Barcelona Beer Festival

Hospitalet del Llobregat. Del 24 al 26 de març

Torna el Barcelona Beer Festival, el punt de trobada de tot el sector de la cervesa artesana del país que enguany té lloc a La Farga de L’Hospitalet. Hi trobareu una gran barra de més de 100 tiradors on aniran rotant les més de 450 cerveses presents, nacionals i internacionals. El festival funciona amb got i moneda propis que es podran adquirir als punts de venda. En el marc del festival, se celebra la segona edició de la Barcelona BeerChallenge, un concurs de cerveses artesanes.

540x306 Arriba el Barcelona Beer Festival / BARCELONA BEER FESTIVAL Arriba el Barcelona Beer Festival / BARCELONA BEER FESTIVAL

XII Jornades de Filosofia

Lleida. 24 i 25 de març

L'accés a un estat d'autonomia personal s'ha convertit en el centre filosòfic actual, substituint parcialment l'anterior, l'estat de felicitat personal. Aquest canvi és el tema de la nova edició de les Jornades de Filosofia, que tindran lloc aquest cap de setmana a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Algunes de les conferències que se celebraran tractaran sobre l'emancipació i la comunitat, l'art, la cultura de la pau o l'ambigüitat a la democràcia.

Festes de Sant Josep

Barcelona. Fins al 26 de març

Aquest cap de setmana clouen les Festes de Sant Josep amb un ampli ventall d'activitats per a tots els gustos que s'aniran succeint a diversos espais del barri del Pi de Barcelona. Des de contacontes per als més petits fins a concerts i balls de festa major pels que tinguin ganes de moure's, passant per cercaviles de gegants i xocolatades, entre altres.

Representacions de La Passió

Arreu de Catalunya. Fins al 7 de maig

La Passió d'Esparreguera (Teatre de La Passió, fins al 7 de maig) és una de les més importants del nostre país i ha estat declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. Una altra també emblemàtica és La Passió de Cervera (Gran Teatre de la Passió, fins al 22 d'abril), amb una tradició de més de 500 anys, compta amb l'actuació d'unes 300 persones. I, finalment, La Passió d'Ulldecona (Teatre Municipal, fins al 30 d'abril), un espectacle de la vida i obra de Jesús ple de dinamisme teatral que es fa des del 1955.

Dia Internacional de Lectura de J. R. R. Tolkien

Barcelona. 25 de març

La llibreria Documenta s’afegeix a la iniciativa mundial de la jornada dedicada a la lectura de l’obra de J.R.R. Tolkien, que coincideix amb la celebració de la destrucció de l’anell. L'activitat tindrà lloc de les 16 a les 20 h.

540x306 Dia Internacional de Lectura de J. R. R. Tolkien / LLIBRERIA DOCUMENTA Dia Internacional de Lectura de J. R. R. Tolkien / LLIBRERIA DOCUMENTA

Arnette Surfcity Festival

Barcelona. 25 de març

La tercera edició de l’ Arnette Surfcity Festival, el Festival Internacional de Cultura Contemporània Surf de Barcelona, torna aquest cap de setmana a la fàbrica Fabra i Coats del barri de Sant Andreu de Barcelona. Els assistents podran endinsar-se en la cultura surf des de tots els seus vessants, gaudint d'una jornada plena de surf amb concerts, tallers amb experts, art, skate, diverses instal·lacions, un mercat de material artesà i gastronomia.

Fira del Cítric de Xerta

Xerta (Baix Ebre). 26 de març

La Fira del Cítric és un aparador per donar a conèixer les taronges de la comarca del Baix Ebre, però també altres cítrics com les llimones o les mandarines, així com tota la gamma de productes artesanals que s’elaboren amb aquestes fruites. A més de les diverses paradetes, també s'organitzen activitats culturals, com ara concerts o actuacions teatrals.