Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Setmana Medieval de Montblanc

Montblanc. Del 21 d'abril a l'1 de maig

La Setmana Medieval de Montblanc arriba a la trentena edició. Entre les activitats trobem el torneig medieval nocturn, que escenifica la lluita entre diferents cases nobles amb espases, cavalls i focs artificials (29 d’abril), i l’espectacle infantil que recrea la llegenda de Sant Jordi, ideat i teatralitzat per socis de l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi (22 d'abril). Durant els deu dies que dura la festa, carrers i places acullen un mercat i mostres d’oficis antics, parades de vins i caves.

Brompton World Championship

Barcelona. 22 d'abril

Brompton, la marca de bicis plegables fetes de forma artesanal a Londres, ja fa temps que organitza la Brompton World Championship, una cursa amb aquestes bicicletes on tots els participants han d'anar encorbatats, però sense renunciar als colors. La cursa es fa a diferents ciutats del món però la final es fa a Londres i es passa per llocs tan emblemàtics com el Buckingham Palace (tot i que les places ja estan esgotades). Aquest cap de setmana té lloc a Barcelona, en concret al Circuit Barcelona-Catalunya. De fet, la cursa es va començar a fer a Barcelona el 2006, ja que la va idear Koos Kroon, un holandès establert a la capital catalana, que dirigia la marca a l'estat espanyol.

540x306 Una de les curses Brompton celebrada a Londres / BROMPTON Una de les curses Brompton celebrada a Londres / BROMPTON

Segona edició d'#AperitivosCinzanoCon amb Pep Plaza

Barcelona. 22 d'abril

Aquest dissabte és la segona edició del cicle #AperitivosCinzanoCon. Una iniciativa de la marca Cinzano que aposta per vincular l'hora del vermut amb la cultura, invitant a diversos artistes a compartir un vermut amb els seus seguidors a autèntiques vermuteries de Barcelona i Madrid. L'encarregat d'inaugurar el cicle és Pep Plaza, humorista de Crackòvia i Polònia. I la trobada és a les 13 h al Bar 33/45 del Raval.

Gallery Market

Barcelona. Del 21 al 23 d'abril

Barcelona Events & Markets dóna la benvinguda a la primavera amb una nova edició del Gallery Market. Aquest divendres i dissabte, una selecció de les millors marques de moda i complements ens oferiran el més ‘trendy’ de la nova temporada. Gallery Market és un mercat urbà que fusiona shopping, música i gastronomia en un únic espai. Ubicat al passatge de l'Hotel Gallery, reuneix nombroses marques, tant de dissenyadors emergents com consolidats.

540x306 Torna una nova edició del Gallery Market / GALLERY MARKET Torna una nova edició del Gallery Market / GALLERY MARKET

Festa Major del barri de la Sagrada Família

Barcelona. Del 21 al 30 d'abril

Al llarg de dues setmanes, l’avinguda Gaudí, el passeig Sant Joan i el carrer de la Marina es converteixen en escenari d’un grapat d’activitats pensades per a tots els gustos i públics amb la Festa Major del barri de la Sagrada Família. Concerts, cercaviles, activitats infantils, esportives i gastronòmiques en són un bon exemple. Destaquen activitats com ara la cursa Milla Sagrada Família, la Jornada Castellera amb el temple de Gaudí com a teló de fons i la Fira del Comerç, que cada any omple els carrers del barri amb gran nombre de parades que inclouen tot tipus de productes.

540x306 Engega la festa major de la Sagrada Família / AJUNTAMENT DE BARCELONA Engega la festa major de la Sagrada Família / AJUNTAMENT DE BARCELONA

Festa de l'Espàrrec

Borrassà (Alt Empordà). 23 d'abril

La Festa de l'Espàrrec de Borrassà és una fira dedicada als espàrrecs boscans i tendres que se celebra des del 2007. La festa gira al voltant d’un concurs de collir espàrrecs i després dels espàrrecs aconseguits pels participants se’n fan truites, que es mengen en un dinar popular. El preu del tiquet també inclou un tros de botifarra o pollastre, les postres, beguda, cafè i una copa de cava.

Festes de Primavera de La Sagrera

Barcelona. Fins al 23 d'abril

El barri de La Sagrera omple els seus carrers, places i centres amb multitud de propostes i activitats per a tots els públics per celebrar conjuntament Les Festes de la Primavera. Destaquen els concerts de nit de divendres i dissabte, com ara el ball de Primavera, a les 22.30 h a la plaça Masadas. A més, diumenge tindrà llocs la fira de productes artesanals, les activitats de La Pegaso Batega i la Festa d’Aigües. Al mateix dia, la plaça Masadas acollirà el concert d’havaneres a les 18.30 h.

Serielizados Fest

Barcelona. Fins al 22 d'abril

Ja està en marxa la 4a edició del Serielizados Fest, el Festival Internacional de Sèries de Barcelona, que inclou estrenes de sèries, convidats internacionals, documentals sobre l'impacte social i cultural de la TV, xerrades i molt d'humor. També compta a la presència de creadors de sèries com 'The Young Pope', 'Gomorra', '1992', 'Muerte En León', 'El Ministerio del Tiempo', 'El Fin de la Comedia'. A més, el Festival preestrenarà la nova temporada de 'Nit i Dia', la sèrie revelació nòrdica del 2017 'Valkyrien' i presentarà novetats sobre la nova temporada de 'El Ministerio del Tiempo'.

540x306 Una imatge de la serie 'Valkyrien' / VALKYRIEN / SERIELIZADOS Una imatge de la serie 'Valkyrien' / VALKYRIEN / SERIELIZADOS

Vermut Embassa't amb Renaldo & Clara

Sabadell. 23 d'abril

Dins del cicle ' Vermuts Embassa't', aquest diumenge Clara Viñals i la seva banda, vinguts de Lleida, faran una actuació al mirador del Museu del Gas, (12 h) de Sabadell. La banda interpretarà cançons del seu segon disc 'Els Afores'. El cicle organitza concerts cada diumenge d’abril per només 5 euros, i inclou consumició.

540x306 Renaldo & Clara són els protagonistes d'aquesta edició de l'Embassa't / VERMUTS EMBASSA'T Renaldo & Clara són els protagonistes d'aquesta edició de l'Embassa't / VERMUTS EMBASSA'T

La Puça del Besós

Barcelona. 22 d'abril

El mercat de la Puça es trasllada al Besòs per a l'edició d'abril per gaudir de la primavera a l'aire lliure. Al mercat podreu fer-vos amb diferents productes de segona mà i artesania, a més de trobar altres propostes d'entreteniment.