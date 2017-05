Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Festival Holi Barcelona

Barcelona. 28 de maig

El parc de Can Zam, a Santa Coloma, acull la setena edició del Festival Holi Barcelona, una festa de tradició hindú per celebrar la primavera i que ho omplirà tot de color i de música Bollywood. Començarà a les 11 h amb actuacions de dansa Bollywood, però el gran moment del festival és quan es llancen els pols de colors (gulaal), que es fa cada hora a partir de la 13 h i fins les 18 h. És recomanable assistir a la festa amb roba vella, preferiblement blanca, per seguir la tradició i perquè així els colors llueixen molt més!

Festa de la Ciència

Barcelona. 27 de maig

Aquest cap de setmana se celebra l’11a Festa de la ciència al Parc de la Ciutadella de Barcelona. A partir de les 11 h estarà farcit d’activitats per a totes les edats amb la ciència com a tema central: des de tallers per aprendre a fer volar drons fins a espectacles d'experiments científics. Aquesta edició posa èmfasi en l’avenir de la societat i els desafiaments a què ens enfrontem. A més, dissabte al vespre, acompanyant l’observació d’astres, un programa especial amb una mostra del Pint of science, la Brain Simphony, un concert binaural i una demo-audició amb artilugis sonors, i com a colofó, l’espectacle Katastrophe, de la companyia Sr. Serrano.

540x306 Una edició anterior de la Festa de la ciència al Parc de la Ciutadella / FESTA DE LA CIÈNCIA Una edició anterior de la Festa de la ciència al Parc de la Ciutadella / FESTA DE LA CIÈNCIA

Festival Orgànic

Barcelona. 27 i 28 de maig

El Festival Orgànic busca promoure un estil de vida saludable, conscient i sostenible a través de conferències, tallers, activitats com el ioga i la meditació, i també una zona de 'market' i expositors. El Museu Marítim acollirà aquesta fira de dos dies on aprendre a cuidar-se, inspirar-se i degustar.

540x306 El Festival Orgànic vol difondre un estil de vida saludable / FESTIVAL ORGÀNIC / INSTAGRAM El Festival Orgànic vol difondre un estil de vida saludable / FESTIVAL ORGÀNIC / INSTAGRAM

Masia Egara Festival

Terrassa. 27 i 28 de maig

Masia Egara acull aquest cap de setmana (d'11 h a 21 h) la primera edició del Masia Egara Festival, on conviu moda, gastronomia, música i activitats familiars. En total, reunirà uns 25 expositors que mostraran les darreres novetats en moda i complements, bijuteria, articles fets a mà o roba infantil; petits emprenedors que treballen la producció local i els valors artesanals. Els visitants podran gaudir també de diferents 'foodtrucks' amb tota mena de propostes gastronòmiques, així com d’actuacions de música en directe (Dj’s). A més s’organitzaran activitats gratuïtes per als més petits.

Festa de la Cirera

Santa Coloma de Cervelló. Del 26 al 28 de maig

La Festa de la Cirera es fa des de l’any 1986, gràcies a l’esforç d’un grup de pagesos que amb la intenció de reivindicar la importància de la seva feina, van decidir fer una mostra dels seus productes. Amb el pas dels anys, la Festa s’ha anat diversificant i, mantenint la Mostra de la Cirera com a punt central, s’han anat afegint altres actes festius i tradicionals, com el concurs d’escopir pinyols, el ball de la cirera, el mercat pagès, exposicions i molts més.

540x306 Aquest cap de setmana és la Festa de la cirera de Santa Coloma de Cervelló / GETTY Aquest cap de setmana és la Festa de la cirera de Santa Coloma de Cervelló / GETTY

Fes un salt a la robòtica

Barcelona. 27 i 28 de maig

Aquest cap de setmana el CosmoCaixa obre les seves portes amb una gran festa dirigida als socis del Club Súper 3. Es tracta d'un supercapdesetmana dedicat a la robòtica amb activitats sobre aquesta temàtica, on es podrà aprendre a fer un robot, conèixer com funcionen i fer-hi competicions. A més, es podran visitar els diversos espais permanents, com ara el planetari, els laboratoris, el Toca toca, el Creactivity...

Fira Modernista de Barcelona

Barcelona. Del 26 al 28 de maig

El modernisme és un dels emblemes de la ciutat. Per realçar aquest patrimoni l'associació de comerciants CorEixample, coincidint amb la Festa Major de la Dreta de l'Eixample, posa en marxa una nova edició de la Fira Modernista, dedicada a l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch amb motiu dels 150 anys del seu naixement. El Carrer Girona, entre Diputació i Diagonal serà l'epicentre, amb tot un seguit d'activitats destacades, com visites guiades i rutes, concerts o desfilades de moda.

540x306 Fira Modernista de Barcelona / FIRA MODERNISTA Fira Modernista de Barcelona / FIRA MODERNISTA

Fira dels Indians de Tossa de Mar

Tossa de Mar. Del 26 al 28 de maig

Per recordar l'activitat comercial que tenia Tossa amb les Antilles a finals del segle XVIII, s'organitza la Fira dels Indians que trasllada la vila segles enrere. Es farà una ruta per descobrir la Tossa dels indians i diferents conferències per recordar les aventures dels que van marxar. També es farà una cantada d'havaneres, un mercat d'ultramarins i classes de bachata, entre altres activitats per a tota la família.

Tocs de Vi

Girona. Del 24 al 28 de maig

Tocs de Vi organitza aquest cap de setmana 12 tastos dels vins de DO d'Empordà a edificis emblemàtics de la ciutat de Girona. La capella de Sant Nicolau, el monestir de Sant Pere de Galligants i la Sala Carbonera del Museu d'Història són alguns dels espais que hi participaran. La fira, amb l'epicentre a la plaça Independència, vol donar visibilitat a espais poc coneguts per a la ciutadania i alhora promocionar els vins de la terra.

540x306 Gaudeix del vi amb la proposta 'Tocs de Vi' Gaudeix del vi amb la proposta 'Tocs de Vi'

Festa de l’Allioli

Borrassà (Alt Empordà). 28 de maig

La Festa de l'Allioli de Creixell és un certamen anual que vol donar a conèixer totes les possibilitats culinàries d'aquesta salsa tan típica de casa nostra. Ho fa amb la fira que s'organitza al llarg de la jornada i amb el Concurs Internacional de Creixell, que premia el millor cuiner d'allioli del territori.