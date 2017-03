Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Van Van Moll de Barcelona

Barcelona. Fins al 2 d'abril

Van Van Market organitza el Van Van Moll de Barcelona, i ho fa amb una festa del calçot, on cada 'foodtruck' oferirà una recepta protagonitzada per aquest emblemàtic ingredient. El lloc serà davant el World Trade Center de Barcelona. Van Van és un mercat gastronòmic nòmada format per un comboi de 'foodtrucks', que ofereixen una àmplia oferta gastronòmica de qualitat. És també una exposició ambulant de vehicles antics: no trobareu dos Van Van iguals.

Veggie World

Barcelona. 1 i 2 d'abril

La Veggie World, la fira d'estil de vida vegà més gran d'Europa, celebra a Barcelona la seva primera edició a l'Estat espanyol, que tindrà lloc aquest cap de setmana a la cúpula del centre comercial Las Arenas. La fira, que comptarà amb 70 expositors nacionals i estrangers, oferirà al públic productes vegans d'alimentació, moda i cosmètica. La primera edició de la fira es va fer a Alemanya l'any 2011, i des de llavors ha anat creixent. Aquest 2017 estarà present a 14 ciutats de sis països europeus, entre elles Berlín, París i Londres.

540x306 Barcelona acull la fira Veggie World, d'estil de vida vegà / VEGGIE WORLD Barcelona acull la fira Veggie World, d'estil de vida vegà / VEGGIE WORLD

Open Night Granollers

Granollers. 31 de març

Aquest divendres se celebra la 6a edició de l’ Open Night a Granollers. Una jornada de portes obertes de 20 a 00 h, on acostumen a participar gairebé més d’un centenar d’establiments que proposen sopar, pernoctar i comprar a preus reduïts o oferint descomptes en les compres efectuades entre les hores que duri l’esdeveniment. A més, els carrers estaran animats amb música, espectacles i tot de sorpreses per viure una nit d'allò més especial.

Palo Alto Market

Barcelona. 1 i 2 d'abril

Al Fashion Week End, l'edició d'abril de Palo Alto Market, els i les visitants podran descobrir les últimes tendències en disseny de moda i complements. A més, també es podrà veure una exposició de fotografies emblemàtiques dels documentals que programarà el festival de cinema documental de moda Moritz Feed Dog. L'horari del mercat és d'11 a 21 h i l'entrada té un cost de 4 euros.

Sozzani, Dries, Lindbergh: noms que fan gran el documental de moda

540x306 Arriba una nova edició del Palo Alto dedicada a la moda / PALO ALTO MARKET Arriba una nova edició del Palo Alto dedicada a la moda / PALO ALTO MARKET

II Tast Gastro-Solidari

Barcelona. 1 d'abril

Aquest dissabte de les 18 a les 00 h, la fàbrica modernista Utopia 126 acollirà la 2a edició del Tast Gastro-Solidari organitzat per la Fundació Jubert Figueras. Aquest any hi participen una vintena de productors i els visitants podran tastar cerveses artesanals, olis, embotits, formatges, vins, galetes, ous, pastissos, xocolata, cafè i gelats artesans... tot amenitzat amb acompanyament musical. Els beneficis es destinaran al programa d'acolliment de la Fundació, una entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les famílies de malalts amb pocs recursos econòmics.

Swiss Master Cheese

Barcelona. 1 d'abril

Torna a Barcelona el concurs Swiss Master Cheese, per trobar el millor tastador de formatges suïssos d'aquest any 2017. El certamen tindrà lloc al vestíbul de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Durant tot el dia es farà una degustació de varietats de formatges suïssos i un seguit d'activitats: a les 12 h tindrà lloc una masterclass, a càrrec de l'especialista en formatgeria Enric Canut. I a la tarda, es farà el Swiss Master Cheese, un tast a cegues en la qual 80 participants es reptaran per emportar-se el seu pes en formatge suís.

540x306 Una edició anterior del concurs de formatges suïssos / SWISS MASTER CHEESE Una edició anterior del concurs de formatges suïssos / SWISS MASTER CHEESE

VI Fira Playmobil

Tàrrega. 1 i 2 d'abril

Aquest cap de setmana Tàrrega acull la VI Fira Playmobil. En l'exposició es podran veure peces originals, diorames temàtics i figures. A més, hi haurà la presència de botigues especialitzades en 'clicks' que mostraran les últimes novetats i organitzaran diversos tallers.

IX Fira de l'Espàrrec

El Port de la Selva. 2 d'abril

El municipi costaner del Port de la Selva acollirà la novena edició de la Fira de l’Espàrrec. Es tracta d’una fira anual dedicada a l’espàrrec de bosc i que comptarà també amb una fira artesanal i de productes locals. La trobada compta amb dues exposicions: una de receptes de cuina amb espàrrecs de bosc i l’altra anomenada ‘Reinterpretant a J.V. Foix’. Durant el dia estan programades d’altres activitats per amenitzar la fira.

540x306 El Port de la Selva celebra la Fira de l'Espàrrec / AJUNTAMENT DE CADAQUÉS El Port de la Selva celebra la Fira de l'Espàrrec / AJUNTAMENT DE CADAQUÉS

Fira de l'Embotit de Bescanó

Bescanó. 2 d'abril

Bescanó organitza un any més la Fira de l'Embotit el diumenge abans de Rams. Es podran trobar tot tipus d'embotits propis de Catalunya com fuets, llonganisses o botifarres. També hi haurà parades amb altres productes alimentaris i artesanals com xocolata, melmelada, pa o coca, entre d'altres.

Zoco Barcelona Market

Barcelona. Fins al 2 d'abril

Una vintena de marques participen en la nova edició de Zoco Barcelona, un mercat de roba, bijuteria i complements. Hi haurà petites marques de roba de dona, com Anku, Pititaputurru o La Toscana Closet; els turbants de Moodland i els biquinis d'Alma Carioca; les bosses de Kippura BCN i els collars d'Ethnos, entre d'altres. El mercat té lloc al Claustre de Santa Isabel, a Sarrià i estarà obert a partir de les 11 h.