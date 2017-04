Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Van Van i Lost&Found Market

Barcelona. 29 i 30 d’abril

Després de l’èxit que va tenir la Festa de Cultura Vintage fa dos anys als Encants de Barcelona, Van Van Market i Lost&Found Market tornen a unir les seves forces per oferir una edició repleta de gastronomia, tresors vintage i música en directe. Com a gran novetat, es presentarà la tercera edició del Black Music Van Van, una sèrie de concerts de música negra que crearan una atmosfera especial per acompanyar l’habitual proposta gastronòmica de proximitat i qualitat.

Festa Alícia't a Món Sant Benet

Sant Fruitós del Bages (Bages). 29 i 30 d’abril

Aquest cap de setmana se celebra la cinquena edició d’ Alícia’t a Món Sant Benet. Aquesta festa familiar és una oda a la cuina fàcil, sana i divertida. Tallers, jocs i altres activitats transmeten la importància de l’alimentació sostenible i saludable des dels més menuts fins als més grans.

La Primavera del Cava

Diversos llocs del Penedès. De l'1 al 21 de maig

Amb l'arribada del bon temps, onze cellers del Penedès, que formen part de l'Institut del Cava, celebren La Primavera del Cava amb un ventall d’activitats enoturístiques per a tots els gustos i edats. Les propostes van des de recórrer les vinyes amb bicicleta, fins a gaudir de la gastronomia de la zona amb un pícnic a l'aire lliure i fins i tot volar en helicòpter per veure des del cel el paisatge del Penedès.

Engega la Primavera del Cava / INSTITUT DEL CAVA

Fira per la terra

Barcelona. 29 i 30 d'abril

Arriba la 22a Fira per la Terra al passeig Lluís Companys i al parc de la Ciutadella. Aquest any hi participen 200 artesans i prop de 100 associacions i ONG. També destaca un gran Mercat de la Terra amb productes ecològics i de proximitat, a més de tallers, conferències, activitats per als més petits i propostes relacionades amb l'ecologia, les energies renovables, la salut i el creixement personal.

Torna la Fira de la Terra amb una gran proposta de productes ecològics / FIRA DE LA TERRA

22a Fira del vi a Falset

Diferents espais (Falset). 29 i 30 d'abril i 1 de maig

El primer cap de setmana de maig se celebra a Falset la Fira del vi dedicada als vins de les dues denominacions d'origen de la comarca, la DOQ Priorat i la DO Montsant. Els cellers expositors donen a tastar els seus vins a canvi d'uns tiquets que es poden comprar a l'entrada de la fira. Durant el cap de setmana tenen lloc nombrosos actes paral·lels: conferències, cursets d'iniciació al tast de vi, concurs de cuina del vi, jornades de portes obertes en diversos cellers, maridatges del vi, mostra d'olis…



Festa de la Cervesa del Poble Espanyol

Barcelona. Del 28 d'abril al 7 de maig

Torna la Festa de la Cervesa al Poble Espanyol, on la gastronomia es combina amb tallers, concursos, música en directe i diversió per a adults i també nens. Les activitats que proposa la Biergarten estaran amenitzades amb música a càrrec d'un DJ i blues en directe. La festa converteix la Plaça Major del barri en una gran terrassa oberta a tothom.

Feria de Abril al Parc del Fòrum

Barcelona. Del 28 d'abril al 7 de maig

Arriba una nova edició de la Feria de Abril de Catalunya al Parc del Fòrum de Barcelona. Podreu accedir a totes les casetes (unes 70) de manera lliure i gratuïta. Hi haurà actuacions musicals de cada entitat que hi participa i tindreu l'oportunitat de gaudir i de ballar sevillanes. També podreu degustar menjar tradicional andalús i hi trobareu activitats per als més petits.

Arriba una nova edició de la Feria de Abril al Parc del Fòrum / AJUNTAMENT DE BARCELONA

Fira de la Maduixa

Sant Cebrià de Vallalta (Maresme). Del 29 al 30 d'abril

Com cada any per primavera, torna la Fira de la Maduixa a Sant Cebrià de Vallalta. Una oportunitat única per descobrir tots els secrets d’aquesta fruita des del conreu fins que arriba a les mans dels consumidors. Es poden comprar maduixes de la comarca als productors locals a les seves paradetes. A més, el món de la restauració també s’hi involucra i es podran tastar plats en què la protagonista és la maduixa.

La Fira de la Maduixa / GETTY

Fira de Primavera de Martorell

Martorell (Baix Llobregat). Del 25 d'abril a l'1 de maig

La Fira de la Primavera acull diversos mercats d’artesania i productes (també un mercat ramader), i exposicions com la 4a Mostra del Transport, on es poden veure vehicles clàssics. També hi ha una mostra d’art i un espai de venda de revistes en català, entre moltes altres propostes.

Festival Magna Celebratio

Badalona (Barcelonès). Del 29 al 30 d'abril

Magna Celebratio és un festival que se celebra cada any al Museu de Badalona per descobrir com era la vida dels ciutadans en aquella època. Als voltants del museu es podrà gaudir de reconstruccions i recreacions històriques i a l'interior es podrà participar en tallers per a tota la família. Entre les activitats hi ha rutes guiades pels espais amb restes arqueològiques de la ciutat, conferències històriques o jornades de cuina romana.