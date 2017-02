Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Festimams 2017

Arbúcies. 10 de febrer

Aquest divendres té lloc el segon sopar del cicle Festimams El Xitxarel·lo, que es du a terme durant els mesos de gener, febrer, març i abril al restaurant Mams d’Arbúcies. El certamen combina sopars-tertúlia, on els protagonistes explicaran la seva experiència com a personatges coneguts mentre sopen amb el públic assistent, i sopars-espectacle, on els humoristes convidats interaccionaran amb el públic al llarg del sopar amb espectacles adaptats al menú. El preu del primer format és de 30 euros. El del segon, de 50. El convidat d'aquest divendres és Albert Om.

Festes de Santa Eulàlia

11 i 12 de febrer. Barcelona

Les festes d’hivern de Barcelona tenen un nom: santa Eulàlia. A més de les tradicionals cercaviles de gegants, dracs i diables, es faran actuacions castelleres, sardanes, trobades de puntaires i concerts (Oques Grasses, Tremenda Jauría...), i fins i tot obriran les portes el Museu d’Història de Catalunya i el Museu Marítim, entre d’altres. A més, les festes coincideixen amb Llum BCN, el festival que fusiona llum i arquitectura. Un gran nombre d’instal·lacions lumíniques transformaran l’aparença d’edificis de Ciutat Vella i els donaran un nou color.

Eat Street: What the foc!

11 de febrer. Barcelona

Arriba una nova edició d' Eat Street, una cita gastronòmica que serveix per celebrar el menjar de carrer i de qualitat a la ciutat. En aquesta edició, que es torna a celebrar a la Nau Bostik, els xefs participants cuinaran amb foc i per això rep el nom de What the Foc! Una trobada sense gas i amb poca electricitat, per viatjar al costat més primitiu de la cuina.

540x306 Eat Street: What the Foc! / EAT STREET Eat Street: What the Foc! / EAT STREET

Fira de l'Arbre i la Natura

11 i 12 de febrer. Mataró

Mataró reviu el cap de setmana més verd de l'any amb la Fira de l'Arbre i la Natura, dedicada a tot tipus de plantes, flors i arbres. En total hi haurà uns 160 expositors d'arreu de Catalunya, que ompliran el Parc Central i oferiran des dels productes més tradicionalment vinculats a la natura, com són el material de jardineria i els productes agrícoles de proximitat, fins a objectes d' artesania de tota mena.

Ohmamiglú 2017

11 i 12 de febrer. Toses (Ripollès)

Si alguna vegada heu volgut entrar en un iglú, passar-hi una estona i veure com és per dins, l’Associació de Constructors d’Iglús de Catalunya us dona l’oportunitat de fer-ho durant la jornada Ohmamiglú, que té lloc aquest diumenge al matí. Primer hi haurà coca i xocolata per a tothom, i a partir de les 10.00 h, aquells que vulguin entrar en un iglú ho podran fer.

Festa de l'Arròs

12 de febrer. Bagà (Berguedà)

Més de 300 quilos d'arròs, combinats amb verdures, carn, peix i marisc, són els ingredients que serveixen per cuinar l' arrossada popular de Bagà. La Festa de l'Arròs consisteix en un dinar popular que és hereu dels àpats de pobre que durant el Carnaval cuinaven els senyors feudals per als més necessitats. La festa coincideix amb la Fira de Productes Naturals de Bagà, situada a la plaça de Catalunya del municipi.

Festa del xató de Vilafranca

12 de febrer. Vilafranca del Penedès

El xató és una amanida d'hivern a base d'escarola que s'acompanya d'altres ingredients com el bacallà esqueixat, les anxoves i una salsa elaborada amb ametlles, avellanes, pa, vinagre, all, oli, sal i nyores. La festa de Vilafranca és l'única on es poden degustar les altres versions a més de l'autòctona, ja que hi assisteixen mestres xatonaires de diverses localitats i hi tenen lloc diferents degustacions i demostracions d'elaboració. A més, durant tot el dia el tradicional mercat de productes artesans omple els carrers del nucli antic.

540x306 Festa del xató / FESTA DEL XATÓ A VILAFRANCA Festa del xató / FESTA DEL XATÓ A VILAFRANCA

Brain & Beast - Playback. AW 17-18

Fins al 15 de febrer. Barcelona

Després de desfilar al 080 Barcelona, Brain & Beast exposen ara les peces originals de la col·lecció tardor-hivern 2017-18 a la Hell Gallery. Una oportunitat per contemplar de prop les creacions d'Ángel Vilda i companyia, i per adquirir peces úniques.

Flea Market al Raval

12 de febrer. Barcelona

El Flea Market de segona mà torna a aterrar al carrer del Portal de Santa Madrona aquest diumenge. Un lloc on trobar petits tresors amb forma de llibre, disc, roba, complements de moda...

540x306 Flea Market al Raval / FLEA MARKET Flea Market al Raval / FLEA MARKET

Espectapes

13 de febrer. Barcelona

Torna per tercer any l'Espectapes al Principal de l'Eixample, una trobada que combina el teatre i la música amb la degustació de tapes. La protagonista de la propera jornada -el 13 de febrer- és Magalí Sare, integrant del Quartet Mèlt, que ens oferirà en format duo música que prové de la fusió de les seves llavors musicals amb el jazz que ha après en els últims anys.