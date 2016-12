10 plans per fer entre el 2016 i el 2017

Mercat de calçat sostenible

La II Fira de Consum Responsable, que se celebra fins al 4 de gener a la plaça Catalunya de Barcelona, acull aquest divendres a la tarda un mercat de calçat sostenible. Organitzat conjuntament per El Flea i Setem, en aquest espai de compravenda hi trobareu sabates ecològiques, producció local i artesania, reparació de calçat i peces de segona mà.

El dia de l'Home dels Nassos

El 31 de desembre no és només l'últim dia de l'any. També és el dia de l'Home dels Nassos, un personatge de l’imaginari català que es diu que té tants nassos com dies té l'any. El podreu veure en forma de capgròs a Barcelona (12 del migdia al Pla de Palau, davant la Llotja), i també a Torroella de Montgrí, Tarragona, Flix, Reus, les Borges del Camp, Tivissa, Vila-seca, entre altres. La festivitat va acompanyada de la tradicional Cursa dels Nassos, l'última prova atlètica de l'any a Barcelona, que arrencarà a les 17.30 hores al carrer Selva de Mar i recorrerà 10 km per dins la ciutat.

Parc de Nadal de Cervera

Voleu un pla familiar per acomiadar el 2016? El Parc de Nadal de Cervera estarà obert dissabte d'11 a 14 hores i de 17 a 19 hores. Una bona oportunitat per cremar adrenalina amb la canalla i els joves abans d'afrontar l'últim àpat de l'any. Entre altres propostes, el parc ofereix un rocòdrom, una tirolina i tallers per aprendre a fer galetes i per crear la vostra pròpia samarreta.

Cap d'Any a la Font Màgica de Montjuïc

Música, llum, aigües dansaires... L’avinguda de la Reina Maria Cristina i el fons del Palau Nacional es transformen un any més en l’escenografia de la festa 'oficial' de Cap d’Any de Barcelona. Els focs artificials dissenyats per Pirotècnia Igual, l’acompanyament musical i els jocs d’aigua de la Font Màgica acompanyaran l'acomiadament del 2016.

Sopar amb Martín Berasategui a l'Oria

El multiestrellat xef basc Martín Berasategui ha dissenyat per al restaurant Oria de Barcelona un fastuós sopar de Cap d'Any. El menú, que costa 285 € per comensal, inclou amanida de pop Sant Silvestre, sopa de llenties amb foie gras 'poêlé', risotto cremós de parmesà amb escamarlans i 'boletus', llobarro al vapor amb 'txinparta' d'ostra i salsa de xampany, rellom de vaca a la brasa, postres, vins i un grapat més de delicadeses. Per tancar el 2016 amb un homenatge gastronòmic.

540x306 Risotto cremós de parmesà amb escamarlans i 'boletus', un dels plats que proposa Martín Berasategui aquest Cap d'Any Risotto cremós de parmesà amb escamarlans i 'boletus', un dels plats que proposa Martín Berasategui aquest Cap d'Any

Vetllada d'època a La Vella Farga Solsona

Situat a Lladurs (Solsona) i amb unes espectaculars vistes sobre Port del Compte, La Vella Farga és un hotel i restaurant habilitat en una masia catalana del segle XI i envoltat de prats, boscos de pins i oliveres centenàries. Per Cap d'Any proposen un sopar d'època amb màscares acompanyat d'una interpretació en directe de corda i piano. Per a romàntics amb ganes de dir adéu al 2016 amb un deix nostàlgic.

Entrada d'any electrònica a Opium

Si sou més partidaris dels ritmes de nova fornada, la discoteca Opium Barcelona proposa una nit de festa amenitzada pels seus Djs: Frank Caro, Alemany i Danny Cárdenas. L'entrada costa 50 euros amb una beguda inclosa.

540x306 Frank Caro, un dels DJs de l'Opium aquest 31 de desembre Frank Caro, un dels DJs de l'Opium aquest 31 de desembre

El Row de l'autovia de Castelldefels: per als qui (encara) volen continuar la festa

No n'heu tingut prou amb la festa nocturna? Al matí teniu una nova oportunitat per rescabalar-vos. A la discoteca Row organitzen una sessió de 12 hores (de 9 a 21 h) amb Seth Troxler, Joris Voorn, Cuartero o Marco Faraones. L'entrada anticipada val 40 €.

La primera ballada de sardanes de l'any

I de l''after'... a les sardanes! Les ballades més matineres del 2017 tindran lloc l'1 de gener a les 07.00 hores a la Torre de Montgó de L'Escala i a l'ermita de Santa Cristina de Lloret de Mar (aquesta última, acompanyada d'una xocolatada popular). Mitja hora més tard teniu ballades de sardanes també a El Mur de Begues (amb xocolatada i melindros per a tothom), i a les 08.15 hores, a l'ermita de Sant Salvador, a Alfés (Segrià). Al llarg del dia, ja amb menys lleganyes als ulls, se succeeixen les ballades de sardanes per tot Catalunya.

Pessebre vivent de Sant Fost de Campsentelles

Finalment, per començar el 2017 sense perdre l'esperit nadalenc, podeu apropar-vos la tarda de l'1 de gener al pessebre vivent de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental), que enguany fa 50 anys. Les representacions són a les 18 i 19 hores i porten el visitant a través del naixement del nen Jesús.