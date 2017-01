És possible una nova vida sense cap @?

La resposta a la pregunta que planteja el titular podria ser “En aparença, no”. Almenys per als 3.000 milions de persones que al planeta Terra utilitzem habitualment internet, segons xifres aportades per la UIT, l’agència de les Nacions Unides especialitzada en tecnologies de la informació i de la comunicació que difon aquesta mena d’estadístiques.

Per a aquests milers de milions que ja la tenim incorporada com una lletra més de l’abecedari, ¿seria, però, desitjable tornar a una existència pre@? ¿Es pot caminar pel món del segle XXI deixant enrere el mòbil, el correu electrònic, el xat de WhatsApp i qualsevol altra @ de les que ens envolten? Estem malalts de tantes @? Les respostes a totes aquestes qüestions depenen segurament de l’experiència personal com a usuaris de les xarxes, del background, l’edat i altres factors.

Vuit xarxes socials

L’últim informe trimestral del 2016 del Global Web Index (GWI, www.globalwebindex.net ), que mesura l’activitat humana a la xarxa en 34 mercats del món incloent-hi la Xina -tot i les restriccions a la navegació per internet que imposa el govern de Pequín-, indica que cadascun dels 3.000 milions d’usuaris d’internet està afiliat, de mitjana, a vuit xarxes socials. L’any 2012, la mitjana només era de tres. En el grup d’edat que va dels 16 als 24 anys, la xifra ascendeix a nou.

I, diàriament, també segons el GWI, estem connectats gairebé dues hores. El rei dels serveis continua sent Facebook i els seus ecosistemes associats: Facebook Messenger, WhatsApp i Instagram. La vida ja no es concentra en un xip, ni tan sols en un clic, sinó en una aplicació, en una abstracció algorítmica que adquireix de vegades una dimensió més real que la mateixa realitat.

Natasha Mauthner, professora de sociologia de la Universitat d’Aberdeen (Escòcia), esgrimeix alguns motius pels quals resulta virtualment impossible desconnectar-se de les @: “La idea de viure sense internet és avui pràcticament inconcebible. El motiu? Moltes de les activitats que solíem fer, com ara comprar aliments, trucar als pares o escriure cartes, les duem a terme a través d’internet”.

Malgrat que ens envolti per tot arreu, la sociòloga considera alarmista parlar d’addicció a les xarxes. “És que parlar d’addicció a internet parteix de la premissa que la tecnologia és intrínsecament dolenta i, per tant, necessita ser racionada. En realitat -continua-, la tecnologia no és ni bona ni dolenta, sinó, simplement, un mitjà per obtenir un fi”.

Amb un paisatge com el descrit pel GWI i raons com les aportades per Mauthner, tot apunta que no hi ha escapatòria: desconnectar no sembla una opció viable per als 3.000 milions de connectats del món.

El rastre digital

Escapar-se de la influència d’internet tampoc resulta senzill per una altra causa: hem incorporat tantes @ al nostre dia a dia que, al cap d’un temps, podem haver oblidat la majoria de comptes oberts, de subscripcions establertes, de compromisos passatgers adquirits i que, en el seu moment, ens van semblar del tot imprescindibles.

Tot, però, deixa rastre. Un rastre digital que no és gens fàcil d’esborrar. I, de vegades, com acostuma a passar quan es rescaten piulades de fa temps -o com quan es miren fotografies antigues-, aquestes petjades se’ns poden girar en contra i fins i tot avergonyir-nos. Per no esmentar el mal ús i abús que els grans gegants tecnològics, o els serveis de seguretat i cossos policials dels estats, poden fer amb la incomptable quantitat d’informació privada que aboquem a la xarxa.

La paradoxa és que, gràcies a la tecnologia, hi pot haver una solució. De moment, el remei és només parcial. Però aviat podria abastar la totalitat de la xarxa. Una parella de joves enginyers informàtics suecs, Linus Unnebäck i Wille Dahlbo, ha creat la web Deseat.me, dissenyada per eliminar la presència de qualsevol usuari a internet. ¿És una eina perfecta? No. Perquè només garanteix l’eliminació de la vida que s’hagi tingut a través de Google, no pas de Yahoo, Hotmail o altres serveis.

El mecanisme resulta, en principi, simple. S’entra a la pàgina havent signat amb el correu de Google i, automàticament, apareix la llista de tots els comptes digitals oberts amb l’adreça esmentada. Aquest cronista ha fet la prova i, amb sorpresa, ha trobat que en tenia 67 -i segur que són pocs-. La majoria els ignorava o havia oblidat que s’hi hagués subscrit mai. Una opció de la web permet decidir si elimines aquella petjada concreta o no.

“La web Deseat.me només esborra allò que l’usuari sol·licita. Utilitzem el protocol de seguretat de Google, cosa que suposa que no es demanen les claus d’accés que els usuaris tenen”, diu Linus Unnebäck. Ell i el seu company, Wille Dahlbo, desenvolupen tota mena de programes i aplicacions, algunes sense ànim de lucre, com aquesta, d’altres com a forma professional de guanyar-se la vida.

Solucions intermèdies

La solució d’eliminar el passat digital d’una tacada potser sembla massa radical per als més enganxats. Per a ells, un camí del mig seria els cada cop més populars programes de desintoxicació digital que -una altra paradoxa més-és possible trobar a través d’una extensa teranyina de webs.

El luxós hotel Westin de Dublín té un paquet que es diu, precisament, digital-detox. I des de Califònia -bressol de la invasió @- i a través de la web Digital Detox ( digitaldetox.org ), ofereixen la versió 2.0, o 3.0, del tradicional missatge de vacances: “Desconnectar per fer una nova connexió”. Què proposen? Una estada en un ranxo al nord de l’estat per fer senderisme, ioga, meditació, art, treballs manuals, deglutir productes orgànics, viure l’existència hippie … Tot sense aparells electrònics, esclar. Als afortunats se’ls promet una oportunitat de tornar a la infantesa amb “cançons a la vora del foc en lloc de vídeos de YouTube i jocs de taula en lloc dels Angry Birds”, tal com anuncien.

“¿És la solució a la sobredosi d’@ que ens envolta? “No -diu la sociòloga Mauthner-. Quin sentit tenen unes minivacances digitals si, quan tornes a casa, t’has d’enfrontar a 200 correus electrònics?” En resum, o prenem una decisió radical -i aquí la web d’Unnebäck i Dahlbo pot ser un primer pas- o “amagar el cap sota la sorra -com rebla Mauthner- no ens servirà de res”. Començar el 2017 des de 0, sense cap passat digital, no resulta, doncs, un repte fàcil: sembla revestit de la pell de les utopies.