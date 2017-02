El 080 premia la visió comercial de Daniel Rosa

Experimentar o vendre? Finalment, el jurat va apostar pel vessant comercial. Daniel Rosa, un jove de Barcelona que havia preparat la seva primera col·lecció per debutar al 080 en tot just dos mesos i mig, va guanyar el Premi Nacional al millor disseny emergent d’aquesta edició, celebrada al TNC. “Sí, estic molt content”, va explicar tímidament. S’emporta un xec de 15.000 euros -gentilesa de Desigual- i una invitació formal de l’organització per participar (gratis) en la següent edició. “Aquest premi em servirà per tirar endavant la meva marca i per obrir una botiga online. Volem començar amb accessoris i algunes peces d’home, sobretot jaquetes, el nostre punt fort”. Daniel Rosa sap que la seva roba és comercial, però li agrada recalcar que també busca detalls per diferenciar-se, sigui amb els teixits o els acabats. I així ho va reconèixer Robbie Sinclair, editor de WGSN i president del jurat, a l’hora de fer públic el veredicte.

Minuts abans -i amb la presència de la consellera de Governació, Meritxell Borràs- el 080 havia donat el premi a la millor col·lecció tardor-hivern 17/18. I per primer cop va ser ex-aequo. Oscar León -de la marca homònima- va dir que era un “reconeixement a la feina feta durant tot aquest temps”. Amagat darrere les ulleres de sol, se’l veia satisfet. Havia arribat l’hora per a la seva dona obscura i transgressora. Per a Albert Villagrasa -director creatiu d’Antonio Miró- el premi va ser tota una sorpresa. “Sincerament, em pensava que guanyaria VM La Sibèria. Em va encantar”. Però al final la seva elegant reinterpretació de la indumentària amish va tenir recompensa. “Sense allunyar-nos de l’estil Miró, que és molt marcat, volíem fer alguna cosa més sofisticada. I ha sortit bé”, afegia, tan content com nerviós. Aquest premi no és monetari, però els deixa a tots dos la porta oberta per tornar a participar en la pròxima edició. Qui també se sentia feliç i agraït era Juanma Granero. Escorpion va confiar en aquest creador independent per dissenyar una col·lecció càpsula primavera-estiu 17 (volien apuntar-se al see now, buy now, però sense rescatar la col·lecció que ja havien presentat anteriorment). I la jugada els va sortir rodona, ja que es van emportar el premi que concedeix Modacc a les empreses exportadores, i en el qual només podien participar les marques que facturen més de dos milions d’euros a l’any.

Aposta pel ‘made in Catalunya’

La jornada de cloenda del 080 resumeix molt bé l’eclecticisme d’aquesta passarel·la. El tret de sortida el va donar Little Creative Factory, una marca de moda infantil que ja fa cinc anys que és al mercat. Al darrere hi ha l’arquitecta Cristina Fernández, i això es va notar en la posada en escena i en la mateixa col·lecció, que fuig de la tendència i busca el concepte. A We Are the Dreamers va apostar pels volums i les superposicions, per una paleta de blanc trencat, negre i tons terrosos, i també per materials naturals com el cotó, el lli i el vellut. Vestits oversize, jaquetes-quimono i faldilles a capes per a les nenes, i pantalons amples i jaquetes llargues per als nens. Un exercici exquisit que mirava al passat i que delata per què aquesta marca -que acaba d’obrir botiga pròpia al Born- ja exporta a més de 30 països el made in Catalunya. També ho fa Aldomartins, capitanejada des d’Igualada per Núria Bisbal i que va fer un recital de jacquard, una tècnica de confecció del teixit que dominen com ningú. Així es va veure amb jerseis (alguns amb l’esquena oberta) i faldilles fins al turmell que jugaven amb un efecte trompe l’oeil imitant trenats, punts gruixuts de tricot o el quadre de Gal·les. L’altra novetat eren els vestits llargs i vaporosos de moher, que combinaven amb jaquetes llargues i oversize i altres de més curtes i ajustades, que tenien l’inconfusible toc bohemi de la marca. Entre totes dues desfilades, el 080 va marcar paquet. I tot gràcies a les propostes de roba interior masculina de Punto Blanco i, sobretot d’ES Collection, pionera a farcir calçotets. Nois, no heu sentit a parlar encara de l’ U-Shape?

Jornades de disseny emergent al Born

El 080 s’ha acabat, però l’intensiu de moda continua. Ho hem d’agrair a Piscolabis Designers, una plataforma creada el 2016 per un conjunt de dissenyadors emergents de Barcelona. Future of fashion és el nom de la seva primera iniciativa, unes jornades de disseny emergent que se celebren avui i demà (d’11 a 19 h) al Mazda Space, al Born. L’activitat inclou un mercat on exposen 35 dissenyadors catalans, una exposició fotogràfica que mostra el procés creatiu que s’amaga a cada col·lecció, i diverses xerrades. “Vol ser com l’ off del 080, una activitat alternativa que té l’objectiu de donar suport als dissenyadors independents que sovint no tenen l’opció d’anar a aquesta passarel·la”, explica Eva Ruiz, que és la impulsora de Piscolabis Designers.

En el Future of fashion hi trobem moda de la mà de dissenyadors com Adrià Machado, Laura Searle o MikiMono, i també una bona selecció d’accessoris, com les bosses de Prógono, les sabates de Les Chausseurs o els mocadors d’Ona Boix. A més, també hi haurà espai per als objectes, com les làmpares de Jordi Canudas. Per a aquestes primeres jornades, el visual merchandiser Diego Candea ha creat una instal·lació artística efímera que s’inspira en el disseny Memphis.