Per presumir s’ha de dormir

Si la cafeïna s’ha convertit en el nostre millor còmplice, tenim poca gana, dormim malament, tenim la libido per terra, notem certa feblesa muscular i els ulls se’ns tanquen quan a la nit intentem seguir un capítol de la sèrie de torn (beneïdes plataformes que permeten reprendre el punt de la reproducció), no ens hem de preocupar, senzillament ens ha atrapat l’astènia primaveral. L’astènia que podem notar quan arriba la primavera s’explica pels canvis mediambientals que acompanyen el canvi d’estació. El nostre cos s’ha d’adaptar a tenir més hores de sol i acostumem a anar a dormir més tard. A més, les temperatures comencen a pujar i les al·lèrgies s’apoderen dels nostres nassos. Prop del 25% de la població pateix rinitis al·lèrgica, una afecció que produeix malestar general i que afecta el descans, i si no dormim bé, la debilitat ens venç. És per això que, mentre ens adaptem a tot plegat (afortunadament l’astènia primaveral és transitòria), un bon remei és dormir les hores que necessitem, i dormir-les bé. És molt diferent llevar-se amb energia i amb una sensació de benestar, que despertar-se amb el cap emboirat i el cos cansat.

Crear hàbits de son saludables

Dormir bé és fonamental per tenir un bon dia (“ho sap tothom i és profecia”, com va escriure J.V. Foix), però per aconseguir-ho no hi ha una recepta universal. Els especialistes asseguren que dormir menys de cinc hores o més de deu és dolent per a la salut. El nombre d’hores ve determinat per les condicions físiques i mentals de cadascú. Una afirmació avalada per l’Observatori Global del Son de Catalunya, una plataforma nascuda al mes de febrer que, a part d’aprofundir en l’estudi dels hàbits de son dels ciutadans, vol fer pedagogia sobre els beneficis de dormir. Asseguren que de la mateixa manera que existeix un consens general sobre les bondats de seguir una dieta saludable, en què predominin les fruites, les verdures i els cereals, i de fer activitat física per mantenir-nos en forma, també cal cuidar les hores i la qualitat del nostre son. Des de l’Observatori afirmen que “la falta de son saludable s’ha relacionat amb un risc més alt de tenir certes malalties com la diabetis, l’obesitat, el Parkinson i alguns trastorns cardiovasculars i metabòlics. Els trastorns del son també poden interferir en les activitats de la vida diària, en les relacions socials i en la productivitat laboral”. Un dels fets alarmants que destaquen és que “a causa del frenesí de la vida moderna, s’estima que en els últims vint anys, la societat ha perdut dues hores diàries de son”. Una durada curta del son, això vol dir dormir una mitjana de sis hores o menys al dia, es considera un hàbit molt negatiu que pot arribar a ser mortal. I dormir massa, més de nou o deu hores al dia, també pot resultar negatiu per a la salut. L’equilibri és la clau per mantenir a ratlla la salut.

Sovint coneixem la teoria però ens costa passar a la pràctica. Sabem que per aconseguir un son reconfortant hem de seguir unes pautes. Per agafar el son, ens hem d’estirar en una habitació neta i endreçada, necessitem silenci i foscor, i una temperatura adequada. Segons els experts, amb calor ambiental és més difícil dormir que si es passa una mica de fred. Seguir un horari i no canviar l’hora d’anar a dormir, també és fonamental per regular l’organisme i garantir un son de qualitat. Però, què passa si una nit no dormim? Si és una nit aïllada, no comportarà conseqüències greus, però sí un estat d’ansietat, irritabilitat i debilitat durant el dia. Però el fet de perdre nits és perillós, sobretot per als que tenen problemes cardiovasculars, ja que augmenta el risc coronari i la tensió arterial. A més, la falta de son pot repercutir en el processament de la glucosa, cosa que pot incrementar els nivells de sucre a la sang i, a la llarga, afavorir la diabetis o el sobrepès.

Migdiades balsàmiques

Indispensable per a alguns i prescindibles per a altres, la fama de la migdiada és controvertida. En molts països és una activitat integrada a la rutina i en d’altres és una pràctica pròpia de les personalitats mandroses. Més enllà d’interpretacions subjectives, els neuròlegs consultats asseguren que l’ideal per a un adult seria dormir una mitjana de vuit hores, més una migdiada curta d’uns 20 o 30 minuts. La consideren una eina per optimitzar el nostre funcionament mental i motriu. Com indica l’estudi Son saludable: evidències i guies d’actuació publicat per l’Associació Espanyola del Son (SES), les migdiades curtes potencien l’estat d’alerta i milloren el rendiment cognitiu sense afectar negativament el son nocturn.

Multitud d’organismes científics reiteren els beneficis de la migdiada, entre els quals hi ha la disminució de riscos cardiovasculars, l’alliberament de tensions i la capacitat de concentració. Fins i tot la NASA aposta per les migdiades de 26 minuts per potenciar l’efectivitat dels seus controladors aeris i espacials. Qui ho té molt clar és el doctor Gonzalo Pin, un dels millors especialistes en la matèria: “Durant el dia, l’ésser humà té dues o tres crides que el conviden a dormir. I aprofitar-les durant un breu període de temps ajuda al cos a portar molt millor les obligacions quotidianes”. Pin assegura que la migdiada és beneficiosa per a tothom, però que per als nens i la gent gran és necessària. Alerta, però, que les migdiades massa llargues poden alterar els cicles del son. Una vegada més, la justa mesura és la clau perquè tot rutlli.

Aplis per combatre l’insomni

El mercat de les aplicacions també ha entrat en el món del descans i s’ha fixat en un dels seus enemincs: l’insomni. El desenvolupament de les aplicacions està cada vegada més avançat i, per tant, la informació o assistència que aporten és més precisa i de més utilitat.

Sleepstation

Desenvolupada per la doctora Kirstie Anderson, juntament amb experts en tecnologia, per tractar l’insomni. L’eficàcia d’aquesta apli és tan gran que el seu ús fins i tot està recomanat pel sistema de salut pública britànic.

Sleep Cycle

Una de les aplis més famoses i esmentades per molts mitjans internacionals. Et desperta en la fase més lleugera del son, i analitza i genera infinitat de dades sobre el teu patró de son durant la nit.

Deep Sleep with Andrew Johnson

És una guia de meditació que ajuda a vèncer l’insomni amb la veu i el mètode del doctor Johnson.

Sleep Sounds

Si per obtenir un bon son només necessites música, aquesta és la teva aplicació perfecta, ja que subministra hores de música relaxant.

Dormir: la nova tendència ‘healthy’

Una de les últimes tendències entre les celebrities és declarar que aposten per dormir més i millor. Ja fa milers d’anys, Cleopatra, la reina més jove i atractiva d’Egipte, es regalava moltes hores de son i llargs banys submergida en llet de burra. Doncs bé, ara actrius com Gwyneth Paltrow defensen el fet de dormir com un propòsit saludable. Paltrow prefereix passar més estona entre els llençols que no llevar-se per fer exercici, i a les xarxes socials publica molts posts sobre el tema. També altres famoses defensen la importància de dormir, ja que confessen que si descansen més, tenen més energia i això els ajuda a combatre la gana. Així doncs, sigui per salut o per bellesa, dormir és el nou must de la temporada.