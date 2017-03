La primavera assalta els armaris

Els dissenyadors i les marques van dictar fa un any què s’havien de posar les dones aquesta primavera. Tot i això, 365 dies després algunes de les seves propostes han triomfat i d’altres han quedat en un segon terme. Mentrestant, algunes tendències imprevistes han fet fortuna al carrer gràcies a les xarxes o a qualsevol altre element de pertorbació dels dictats de la moda. En qualsevol cas, hi ha un bon grapat de peces ja preparades als prestatges de les botigues que, amb l’arribada de la calor, tot apunta que es convertiran en un must have.

Pel que fa a teixits, l’entretemps -si és que això encara existeix...- ha mostrat la seva predilecció per dues teles molt diferents. L’una, molt habitual en aquestes dates, i l’altra molt, poc. La primera és el texà, que al marge de ser la reina de les propostes agender, es portarà sempre en forma de total look. És a dir, sigui en forma de vestit o de pantalons i camisa -i fins i tot amb caçadora-, l’opció triomfadora serà sempre anar vestit de texà de cap a peus, cosa que queda palesa en aquesta proposta d’H&M.

L’altre teixit de la temporada serà l’ant -o imitacions...-, que apareixerà en forma de vestit curt d’estiu i que majoritàriament estarà tenyit de tota mena de colors càlids. Beix, ocre o tons terracota seran els estrella. Almenys aquesta és la proposta de firmes del nivell de Gucci o Chloé.

Precisament, Gucci ha sigut un dels abanderats del vermell, un dels colors que trepitgen més fort aquesta primavera que hem inaugurat. Presentats amb delicades transparències i farcits de brodats, l’aposta estrella seran vestits llisos vermells de cap a peus. Però que no s’espanti ningú, no necessàriament s’ha d’anar monocrom per encertar-la. Afortunadament, la tendència boho -que el festival musical de Coachella ha encimbellat- farà practicables les barreges d’aquestes peces tan vermelles amb altres elements que serviran per trencar. Per exemple, elements hippies -que tant es van veure l’estiu passat i que molta gent ja té a casa- com armilles fins als peus o bruses plenes de serrells i sanefes. Feu el que feu, però, la clau d’actualitat serà portar la cintura marcada per algun cinturó. No gaire ample si voleu emportar-vos el 10 fashionista.

Els pantalons, amples

I si ens centrem en el que va de la cintura cap avall, cal parlar en veu ben alta dels pantalons. Si en altres temporades les faldilles llargues i vaporoses han sigut les clares dominadores de passarel·les i voreres, aquesta primavera els dos camals són els que manen. Seran de diverses llargades però sempre amples. Aquests de Zara, demostren que els acampanats no necessàriament hauran d’arribar a terra i que es podran quedar en midi. No obstant això, hi ha tantes propostes com gustos en aquest sentit. A la firma francesa Chloé, per exemple, plantegen la campana a través de la pota d’elefant tallada al turmell, d’altres opten per la fórmula dels pantalons palazzo i d’altres pel boot-cut. Per contra, a les dones que tinguin més ganes de posar-se shorts només els cal saber que aquesta peça adoptarà plenament la tendència de la llenceria, com ja ha passat amb els tops aquest hivern. Tot i això, un detall variarà respecte a l’any passat: els camals acabaran en forma scalloped, que deixa enrere els acabats esfilagarsats d’altres temporades.

I per a la part superior, tres peces estrella. La caçadora parfait passarà la mà per la cara a qualsevol altra. Posant-se només una samarreta a sota s’allargarà la vida d’aquesta peça més enllà de l’hivern. Lookbooks de firmes com Topshop així ho avalen. La segona peça triomfadora serà qualsevol que deixi els músculs a la vista. Per la via del cut-off, com aquesta d’H&M, o per la via dels tirants caiguts. Les espatlles són el nou element de seducció i les marques no paren de fer propostes en aquest sentit, moltes d’asimètriques i amb volants. Però la reina indiscutible de la temporada serà la brusa camisera, llisa o amb ratlles, més aviat llarga i amb un cert aire masculí. Aquesta serà la peça amb més números per convertir-se en la clau de la temporada, tant per la distinció que aporta com per la versatilitat que ofereix. Per feminitzar-les, moltes marques les comercialitzen ja amb brodats florals grossos i pedaços en forma de fruites o animals.

Igual de versàtil és el calçat de color blanc, que seguirà molt present. Les vambes blanques no desapareixen i arriben els talons d’aquest color. Les babutxes i les sabates amb betes lligades als tous de la cama també estaran de moda. Les més trencadores seran les sandàlies romanes fins al genoll.

I per acabar, tres estampats que faran fortuna. El primer, el d’estrelles, herència d’hiverns passats. El segon, el de quadres vichy, que es veurà tant en les camises com en vestits camisers. Però per sobre d’aquests, el que governarà el firmament primaveral serà l’estampat floral. Combinar-ne un a dalt i un altre a baix serà el que marcarà la diferència. Arriba la primavera i, un any més, el primer lloc on broten les flors és a l’armari.