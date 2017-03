La primera aspirant discapacitada a Miss Món

El món de la moda està canviant a marxes forçades. En les últimes fashion weeks la pluralitat sobre les passarel·les ha anat in crescendo i hi hem pogut veure diverses models que s’escapaven dels cànons tradicionals en molts sentits. Winnie Harlow, amb vitiligen; Victoria Sampaio, model transsexual; Hanne Gaby Odiele, primera a confessar que és intersexual; Carmen Dell’Orefice, de 85 anys... Totes elles han suposat un impacte per al negoci de la moda, que encara té molt de camp per córrer.

L’últim mur que ha de caure l’ha assenyalat la model australiana Justine Clarke, que pateix una discapacitat que la va deixar en cadira de rodes fa dos anys, amb 24. La jove ha sigut la primera noia amb cadira de rodes a presentar-se al certamen de bellesa Miss Món. Clarke ha concursat per guanyar el certamen de Miss Món Austràlia, d’on surt l’enviada australiana a la lliga mundial. Una participació que s’ha vist frustrada en una de les primeres fases del concurs. Tot i això, la jove model ha decidit seguir lluitant per la seva causa a través de l’oenagé Beauty With a Purpose, que recull diners per als nens més desafavorits.

En relació amb la seva participació al certamen, Clarke ha dit: “Una cadira de rodes no et defineix o et limita. Pots ser forta, femenina i guapa, igualment. Vull que la passarel·la sigui un lloc inclusiu i just per a tothom”. “Per a algú amb cadira de rodes, competir ja és important”, ha afegit.