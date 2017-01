La primera dama Melania Trump ja té qui la vesteixi

A mesura que el seu marit, Donald Trump, s’anava perfilant com un candidat ferm per presidir els EUA, el nom d’ella s’anava associant reiteradament a la negativa dels dissenyadors a vestir-la perquè no volien tenir res a veure amb el seu home. Tot i això, Melania Trump, un cop ja s’ha sabut que serà primera dama, ha aconseguit que aquesta denigració a què se l’havia sotmès s’hagi anat difuminant.

Tant és així que els últims dies ha aconseguit que alguns dissenyadors li donin suport públicament. Els primers van ser els italians Dolce & Gabbana, que recentment li donaven les gràcies públicament a través del seu compte d’Instagram per haver elegit per Cap d’Any un little black dress amb llaços i pedreria als tirants de la seva marca. També Carolina Herrera i Giorgio Armani s’han posicionat a favor seu en diferents moments dient que estarien encantats de vestir-la.

Finalment, però, sembla que els elegits seran Ralph Lauren i Karl Lagerfeld, segons la revista Closer. Un per al moment solemne i l’altre per als balls posteriors. Lauren, tot i que va apostar per Hillary Clinton en les eleccions, és nord-americà, cosa que fa pensar que serà l’encarregat del primer vestit, mentre que Lagerfeld, director creatiu de Chanel, és probable que signi el de la festa.