El príncep Guillem no treballa prou

El príncep Guillem d’Anglaterra no va poder anar dilluns passat a la missa celebrada a l’abadia de Westminster amb motiu del dia de la Commonwealth, un acte al qual tradicionalment assisteixen tots els membres de la família reial britànica. El motiu de la seva absència és que era de vacances als Alps suïssos, esquiant amb un grup d’amics. Aquest fet ha convertit el duc de Cambridge en el blanc de moltes crítiques per part de la premsa sensacionalista del seu país, que ja fa temps que l’acusa de “gandul” i de no treballar prou. Un portaveu del palau de Kensington, la seva residència oficial, ha recordat que fins ara sempre havia participat en la celebració i que té previst “fer-ho de nou en el futur”, però això no ha estat suficient per calmar els ànims.

De fet, les xifres no deixen gaire ben parat el net de la reina Elisabet II, que ocupa el segon lloc en la línia de successió al tron per darrere del seu pare, el príncep Carles. Segons un recompte efectuat per la BBC a partir de la informació que ofereix la família reial a la seva web, entre l’1 de gener i el 10 de març Guillem va participar en dotze actes oficials, i la seva dona, Kate Middleton, en deu. Només el marit de la reina, de 95 anys, ha assistit a menys esdeveniments, amb nou. En canvi, la reina, de 90 anys, ha anat a 28 actes, el seu fill a 29, i la princesa Anna -també filla de la reina-, a 34. Són unes xifres que van en consonància amb les de l’any passat: en tot el 2016, la princesa Anna va assistir a 179 actes oficials, el príncep Carles a 139, i tant la reina com el seu net a 80.

La BBC ha calculat també que, dels 53 dies feiners que hi ha hagut de moment aquest any, Guillem ha treballat l’equivalent a 34 jornades laborals. Aquest càlcul inclou els actes oficials, les responsabilitats com a patró de 23 entitats i la feina de pilot d’helicòpters medicalitzats a l’entitat benèfica East Anglian Air Ambulance, on treballa de mitjana 20 hores setmanals. Fa dos mesos, el príncep, de 34 anys, va anunciar que a l’estiu deixaria aquesta feina, després de dos anys, per poder assumir més responsabilitats en l’àmbit de la Corona.