La princesa Àstrid de Bèlgica deixa sord el primer ministre belga

El primer ministre de Bèlgica, Charles Michel, pateix un acufen i sordesa en l'orella esquerra a causa del tret de sortida que va fer la princesa Àstrid durant la cursa popular de 20 quilòmetres de Brussel·les de diumenge, cosa que el va obligar ahir a ajornar part de la seva agenda. Segons ha informat a Efe el portaveu del primer ministre, Frédéric Cauderlier, Michel va haver d'ajornar ahir una intervenció que tenia prevista al Parlament per sotmetre's a proves mèdiques, tot i que ha reprès la seva agenda amb normalitat aquesta tarda. Michel està sent sotmès a un tractament d'urgència i encara es desconeix si les lesions provocades per la detonació poden ser o no irreversibles, ha precisat el portaveu.

La cursa, que celebrava aquest diumenge la seva 38 edició i va comptar amb 40.000 participants, va ser inaugurada per la princesa Astrid amb un tret de sortida a pocs centímetres d'on es trobava el primer ministre. La imatge de la ganyota de Michel, que estava a la dreta de la princesa, en escoltar el fort soroll s'ha fet viral a les xarxes socials. "La princesa evidentment no ho ha fet a propòsit, és mala sort", va afegir el portaveu.

La foto en què es veu la monarca, de 54 anys, disparant enlaire mentre el primer ministre fa una ganyota ha molta fortuna a internet i mitjans d'arreu del món l'han utilitzat per il·lustrar les seves informacions al respecte.