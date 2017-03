10 plans per al cap de setmana

El talent femení s'apodera de Palo Alto

Barcelona. 4 i 5 de març

En aquesta nova edició del mercat de Palo Alto les protagonistes són les creadores, dones que excel·leixen en àmbits com el disseny, la gastronomia, la música i l'art. Destaca la presència de l'artista d'art urbà Btoy, que protagonitzarà una instal·lació en homenatge a les artistes de les avantguardes que han estat oblidades per la història. La banda sonora del mercat la integren bandes com Kinsale i PAVVLA, cantants com Gigi McFarlane i Paula Grande, i DJ Tupinamba i Dj Shak, entre d'altres.

Teatre entre vinyes

Alella (Maresme). 5 de març

El celler Alta Alella ens proposa, un any més, una manera dinàmica i divertida de visitar les seves instal·lacions, una activitat adreçada a tota la família. Es tracta del cicle ‘ Teatre entre vinyes’, enguany amb l’obra de teatre ‘El raïm inquiet’, interpretada per Cristina Peralta, que representa els diferents personatges que expliquen la història. A partir de l’obra s’explica cada part del procés d’elaboració del vi, començant per les vinyes i acabant amb un tast de vins per als adults i most per als infants.

540x306 Teatre a les vinyes d'Alella / PAPERS DE VI Teatre a les vinyes d'Alella / PAPERS DE VI

Carnaval a Vilafranca

Vilafranca del Penedès. Fins al 3 de març

Avui és l'últim dia per assistir al Carnaval de Vilafranca i sorprendre's amb la seva vitalitat i colors. Com cada any, el divendres després de Carnaval té lloc la Rua de Resurrecció, amb carrosses i comparses de tota la comarca i presidida pel rei Carnestoltes i la seva cort.

Fira de la Botifarra de la Garriga

La Garriga (Vallès Oriental). Del 3 al 5 de març

La Fira de la Botifarra de la Garriga és una ocasió perfecta per conèixer aquest producte tan típic de la població vallesana i participar en les diferents propostes lúdiques i culturals que s’hi celebren durant el cap de setmana. Els dos dies de la fira, el comerç del poble també surt al carrer per promocionar els productes locals.

540x306 Fira de la botifarra Fira de la botifarra

Sant Medir

Barcelona. 3 de març

Divendres, dia de Sant Medir, entre les 9 hores i les 13 hores, aproximadament, les diferents Colles de Sant Medir participen en la cercavila pels principals carrers i places dels barris de Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i La Bordeta. Generalment, les colles acostumen a estar formades per cavalls, carruatges i camions, tot això encapçalat per una banda de música que anima la festa. Al capvespre ja són tradició, les nits de Sant Medir que es viuen al barri de Gràcia.

Fira Aquelarre de Tarragona

Tarragona (Tarragonès). Del 3 al 5 de març

Cada any, Tarragona celebra la Fira Aquelarre. De divendres a diumenge, s'hi podran trobar diferents parades d’artesania, alimentació, lectura del tarot i productes naturals, entre d’altres. També es podrà gaudir d’una mostra d’oficis i una mostra d’art pels carrers de la ciutat.

Magic Line Sant Joan de Déu

Barcelona. 5 de març

La Barcelona Magic Line és una travessa solidària que recorre diferents turons emblemàtics de Barcelona, amb l'objectiu de recaptar fons que es distribuiran entre les iniciatives solidàries que porta a terme l'Hospital de Sant Joan de Déu.

Ravalstoltada 2017: Moda de tots els temps

Barcelona. 4 de març

Aquest dissabte té lloc la Ravalstoltada, la festa de disfresses més emblemàtica de Ciutat Vella que enguany arriba a la seva 14a edició. Sota el lema 'Moda de tots els temps', entitats, associacions, col·lectius, veïns i veïnes del Raval sortiran al carrer per mostrar les diferents cultures i identitats del barri i omplir tots els seus racons de festa. La rua començarà a les 16.30 h a la rambla del Raval i acabarà a les 18.30 h al mateix punt d’inici, on fins a les 20 h s’oferirà una xocolatada als assistents i una actuació musical.

540x306 XIV edició de la Ravalstoltada / RAVAL CULTURA XIV edició de la Ravalstoltada / RAVAL CULTURA

Fira Natura Lleida

Lleida (Segrià). Del 3 al 5 de març

La Fira Natura de Lleida és una fira dedicada al medi ambient. El recinte firal de la ciutat gaudeix de més d'un centenar d'expositors d'alimentació, educació ambiental, turisme rural, artesania i altres productes i institucions relacionades amb el medi ambient i la qualitat de vida. A més, s'oferiran tallers d'artesania, conferències, projeccions de documentals i exposicions.

Transèquia

Manresa (Bages). 5 de març

La Sèquia és un canal construït al segle XIV que va des de Balsareny fins a Manresa i es va fer per abastar d’aigua els camps de regadiu de la zona. Amb la prova popular de la Transèquia es poden resseguir els 26 quilòmetres del canal. Es pot fer caminant, corrents o amb bicicleta.