Us proposem 10 plans per al cap de setmana

BioCultura

Barcelona. Fins al 7 de maig

Compreu menjar ecològic o us interessa saber més coses sobre el consum responsable? Si és així, no podeu perdre-us la 24a edició del BioCultura, que té lloc fins diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona, una de les fires de menjar ecològic i consum responsable més gran d'Europa. En total hi ha 700 expositors d'aliments ecològics, moda sostenible i cosmètica natural i ecològica. A més, la fira es complementa amb més de 400 activitats, que van des de showcookings fins a tallers de cosmètica bio, passant per conferències i debats sobre el consum responsable. Es tracta d'una fira oberta a tothom.

Poblenou Open Day

Barcelona. 6 de maig (de 12 a 22 h)

Aquest dissabte arriba una nova edició de l' Open Day Poblenou, un esdeveniment en el qual la comunitat creativa de Poblenou obrirà les seves portes per oferir una àmplia varietat de propostes culturals. Galeries d'art, centres de creació, estudis d'artistes, productores audiovisuals, espais gastronòmics, botigues i hotels se sumen a aquesta nova proposta de Poblenou Urban District.

/ AJUNTAMENT DE BARCELONA

Expoclàssic

Mollerussa (Pla d'Urgell). Del 6 al 7 de maig

Els amants del motor tenen una cita a Mollerussa aquest cap de setmana amb la fira Expoclàssic, que celebra la seva 22a edició. Es tracta d'un esdeveniment que cada any reuneix milers de persones que volen contemplar la col·lecció de vehicles antics i clàssics de tot tipus de marques, models i èpoques.

Calafell Family Weekend

Calafell (Baix Penedès). Fins al 7 de maig

El Calafell Family Weekend és un festival dedicat a les famílies que durant un cap de setmana ofereix un ampli ventall d'activitats: espectacles infantils, teatre, pallassos, concerts, una festa Holi, cercaviles de gegants, conferències... Destaca el concert gratuït de Damaris Gelabert (que inaugurarà el festival aquest divendres), la cercavila itinerant El Petit Circ, l’actuació dels Pop per Xics i l’obra 'Gisela y el libro mágico'(que té lloc diumenge a les 12 h al Teatre Joan Colet de Calafell).

Crim Market

Barcelona. 6 de maig (d'11 a 22 h)

Si busqueu un regal pel Dia de la Mare, que per als que no ho sàpiguen és aquest diumenge, podeu donar un cop d'ull a aquest mercat organitzat per CREC Coworking. Es tracta de la segona edició del Crim Market, un fira de productes artesanals que busca ser una alternativa real per trobar objectes originals i diferents. La mostra té lloc al CREC Poble Sec. Hi participen prop d'una quarantena de marques de l'àmbit de la joieria, la moda, els complements, la decoració i la papereria.

/ CRIM MARKET

Sabor Salou

Salou (Tarragonès). Del 5 al 7 de maig

Salou acull la fira gastronòmica Sabor Salou per donar a conèixer l'oferta de restauració del municipi i altres productes de la zona. El passeig Jaume I s'omplirà d'expositors on es podran degustar els diferents aliments. Per poder consumir caldrà adquirir paquets de degustació que tindran un preu de 5 € i inclouran una copa de vidre, per poder fer les degustacions, i 3 salouets, la moneda que s'utilitzarà durant les jornades. Cada degustació tindrà un preu en aquesta moneda pròpia.

BCN en las Alturas

Barcelona. Fins al 7 de maig

La Torre Bellesguard, de Gaudí, tornarà a acollir BCN en las Alturas, un esdeveniment on la moda, l'art, la gastronomia, la música i el disseny es fusionen. Unes 100 firmes de moda, complements, cosmètica, joies, decoració i perfumeria presentaran les seves novetats al públic en aquest mercat gratuït. Una oportunitat per adquirir peces úniques de marques singulars, productes exquisits i detalls únics. També hi haurà gastronomia i música per amenitzar la jornada.

/ BCN EN LAS ALTURAS

#AperitivosCinzanoCon Peter Vives

Barcelona. 6 de maig (12.30h)

Aquest dissabte se celebra una nova edició del cicle #AperitivosCinzanoCon. Una iniciativa de la marca Cinzano que aposta per vincular l'hora del vermut amb la cultura, invitant a diversos artistes a compartir un vermut amb els seus seguidors a autèntiques vermuteries de Barcelona i Madrid. Aquest cap de setmana el convidat és l'actor Peter Vives i tindrà lloc al Cafè Adonis de Barcelona.



Palo Alto Market

Barcelona. 6 i 7 de maig

Aquest cap de setmana el Palo Alto Market aposta per tots aquells artesans moderns que han continuat o han recuperat els processos artesanals i opten per elaborar productes únics i amb ànima amb una nova edició del mercat, Modern Crafters. Entre altres, els visitants podran veure la nova col·lecció de bijuteria i accessoris d'autor de Gonzalo Cutrina; així com els complements i accessoris per a la dona, únics i fets a mà, de Claudette&Cg.

/ PALO ALTO MARKET

Fira de Primavera de Tremp

Tremp (Pallars Jussà). 6 i 7 de maig

La Fira de Primavera de Tremp és un esdeveniment per promocionar les empreses i els productes de la comarca del Pallars Jussà. Al passeig del Vall del municipi es col·loquen estands d’empreses i institucions i tot tipus de vehicles i maquinària agrícola i industrial. A més, també hi ha un mercat artesà, una fira dedicada a l'embotit i un espai anomenat 'El tast del Pallars', on restaurants de la zona poden promocionar els menjars típics d'aquest territori.