10 propostes per gaudir del cap de setmana

Mercats de moda a Barcelona: Piscolabis Market, Palo Alto i més

Hi ha caps de setmana que no sabem què fer i altres que hi ha tantes coses que no sabem què triar. Aquest que tenim a sobre és dels segons. Ho tindran difícil sobretot els amants de la moda, ja que la cosa va de mercats. Un dels que destaca és el Piscolabis Market, l'off del 080, on 40 dissenyadors destacats de Barcelona presenten les seves creacions al Mazda Space, al Born.

Aquest cap de setmana també té lloc una nova edició del Palo Alto Market, que segueix amb les seves edicions temàtiques aquest 2017 i posa el focus en la gastronomia, presentant una selecció de més de 10 restaurants i xefs de diverses procedències. No hi faltarà tampoc la moda ni la música, amb els directes de Aupa Quartet i la veu de Desiré Diouf, Khaoula Bouchkhi, la peruana Saphie Wells o Marina Herlop, entre altres.

I no s'acaba aquí: diumenge també serà el torn de dos mercats de roba de segona mà, el Barcelona Vintage Market, que es fa a la UB, i el Two Market, que té lloc a l'Ovella Negra de Sant Martí.

Fira de la Candelera a Molins de Reis

Aquesta localitat del Baix Llobregat es converteix en un gran recinte firal a l’aire lliure durant la Fira de la Candelera (3, 4 i 5 de febrer). Tradicionalment dedicada a l’agricultura, aquesta mostra s’ha estès a àmbits comercials molt diversos, i durant tres dies els visitants poden gaudir de centenars d’ expositors de productes i serveis: jardineria, alimentació, artesania, restauració, etc. La fira s'acompanya a més d'activitats lúdiques i culturals, des d'un esmorzar de traginers fins a concerts, passant per actuacions, balls de sardanes, tastos d'olis, exhibició de castells, entre altres. L’espai també inclou una àmplia mostra de bestiar.

Fira de la Tòfona del Berguedà

La Fira de la Tòfona del Berguedà permet apropar-se a aquest tresor culinari tan preuat. Durant un cap de setmana ple d’activitats, els visitants podran descobrir quines tòfones neixen a Catalunya, com cuinar-les de manera fàcil, on comprar-les o, pels que encara no ho hagin fet mai, tastar-les. Durant aquests dies també es podrà gaudir de diverses activitats, com ara un sopar gastronòmic, demostracions de cuina, parades de tòfona fresca, tallers i xerrades, menús especials o un concurs de gossos tofonaires.

540x306 Berguedà celebra la fira de la tòfona aquest cap de setmana / FIRA DE LA TÒFONA Berguedà celebra la fira de la tòfona aquest cap de setmana / FIRA DE LA TÒFONA

'Street Food Winter' de Llançà

Llançà acull aquest dissabte la 2a edició de l' Street Food Winter a l’Envelat del Mercat de la Vila. L’acte consisteix en una oferta de 14 tapes diferents a càrrec de set establiments locals; tot, acompanyat dels vins de la DO Empordà i de la cervesa Mar d’Amunt. Les tapes i les degustacions s'ofereixen de 19 a 23 h, i s'acompanyen d'un concert de jazz a càrrec de Jazztons Trios i les versions acústiques d’ Anne Sea & The Platypus.

Brain & Beast mostra la seva col·lecció a la Hell Gallery



Després de desfilar al 080 Barcelona Fashion, Brain&Beast exposaran peces originals de la col·lecció de la tardor-hivern 2017-18 a la Hell Gallery (Barcelona). Una oportunitat per contemplar de prop les creacions d' Ángel Vilda i companyia, i per adquirir peces úniques; a la mostra també es presentaran els pòsters de campanya dissenyats per Xavi Palouzié.

Celebració de l'any nou xinès

A la Xina l'entrada al nou any no va ser l'1 de gener, sinó que va tenir lloc fa pocs dies, el 28 de gener. La comunitat d'aquest país asiàtic de Barcelona ho festeja ja des de fa uns anys amb una jornada pública que recorre part dels carrers de la ciutat. Així que aquest dissabte, dracs i lleons, garlandes i altres instruments sortiran del parc de l’Estació del Nord per fer una desfilada acolorida i musical. En acabar, la festa seguirà al passeig de Lluís Companys, on es faran espectacles de diversos artistes.

540x306 Celebració de l'any nou xinès a Barcelona / REUTERS Celebració de l'any nou xinès a Barcelona / REUTERS

Fira del Farro a la Vall de Bianya

Potser no és gaire conegut, però el farro és un plat elaborat a base de farinetes bullides amb brou molt típic de la zona de la Garrotxa i que dona lloc a aquesta fira que se celebra des de fa 10 anys. A més d' un mercat amb una cinquantena de parades de productes artesans, la fira organitza xerrades, exhibicions de feines del camp i tallers de cuina per als més petits, entre altres.

Marxa Beret

Els apassionats de la neu i de l’esquí de fons, no es poden perdre la Marxa Beret, la prova més important del país d’aquesta modalitat i una de les més rellevants d’Europa. Un dels actes més destacats de la cita és el Campionat d’Europa de Maratons d’Esquí Nòrdic. El dia anterior a la gran jornada se celebra l’ Sprint Salomon, considerada la prova més antiga dels Pirineus en aquesta especialitat.

540x306 Arriba la XXXVIII Marxa Beret / MARXA BERET Arriba la XXXVIII Marxa Beret / MARXA BERET

Xatonada Popular del Vendrell

Cada primer diumenge de febrer la capital del Baix Penedès celebra la seva Xatonada Popular. Durant tot el dia, la Rambla s’omple d’ambient festiu amb diverses activitats programades, com ara el Concurs de Mestres Xatonaires, l’ Exhibició de Xatonaires Infantils i el repartiment de racions de xató per a tothom i una fira de productes alimentaris naturals i artesanals.

Festa Major d'hivern de Salou

La festa consisteix en gran part en l'exhibició d'una cercavila anomenada Cós Blanc, que es fa dissabte, un dels actes més multitudinaris de l’hivern a la Costa Daurada. Durant la seva celebració, l’enllumenat de la ciutat s’apaga i el carrer Ciutat de Reus es converteix en l’escenari d’un espectacle de so, llum i confeti. Diumenge té lloc una altra cercavila de diables que tanca la festa.