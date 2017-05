El rei de la tinta vs. el rei volador

Diverses famílies reials d’arreu del món han passat moments convulsos aquesta setmana. La primera, la de Les Campos, que han vist com la matriarca del clan patia una isquèmia cerebral aquest dimarts a la tarda i se n’anava de pet a l’UCI. Quina pena que la pobra reina dels matins -títol que es veu que no caduca encara que porti anys treballant a les tardes- hagi de passar aquests durs moments sense el seu últim amor, Bigote Arrocet, tan bé que van aquest tipus de companyies quan un està a l’hospital...

Però el latin lover senil per excel·lència d’Espanya -amb permís d’ Arturo Fernández, el que deia chatina, eh, no el que va ser president de la patronal madrilenya...- està concursant a Supervivientes i no sap que la seva churri està ingressada des de dimarts en un hospital de la capital mesetària. Ell en un reality per ser nòvio de i les filles de la malalta fent una retransmissió en directe als programes de Telecinco de com està evolucionant la seva mare... Vist així, sembla que l’única que està en un reality de supervivència sigui ella, que lluita contra una malaltia real mentre les seves hereves en fan la crònica en viu. L’única que no cobra per res de tot això és la que els fa guanyar diners a tota la resta. Quines coses té la vida!

Tampoc ho està passant millor la casa reial tailandesa, que des que va morir el seu rei amb nom de medicament - Bhumibol, es deia- l’any passat, després de setanta anys al tron, només fa que patir amb l’hereu, el swagger d’en Maha. L’última polèmica ha sigut arran d’un vídeo viral que l’ha mostrat al seu poble tal com és. A les imatges se’l pot veure passejant-se per un centre comercial de Munic el 2016 vestit com un presidiari de Guatemala amb una microsamarreta de tirants de la talla Aless Gibaja que deixava a la vista un riu de tatuatges que el feien semblar el fill adoptiu de Rick Genest i Stephen James.

Doncs bé, mentre les tietes thai deien allò de “Mare, si el seu pare aixequés el cap!”, ha arribat Facebook i s’ha acabat l’esglai popular. La multinacional ha deixat el vídeo fora de joc al país asiàtic, on segons explicaven mitjans com El País aquesta setmana ja no es pot veure. Es veu que havien amenaçat la companyia de Mark Zuckerberg de retirar-li la llicència per oferir els seus serveis allí i aquests han preferit eliminar el vídeo que perdre-hi ni cinc en favor de la no censura informativa que imposa la junta militar que fa el que li dona la gana al país des del 2014.

D’aquesta senzilla manera el rei de la tinta ha guanyat la partida mentre que els pobres tailandesos l’han tornat a perdre. Facebook hauria pogut defensar aquell valor tan nord-americà de la llibertat d’informació en un país on fa molta falta... Però podent complir una llei local imposada per un govern colpista, quines ganes ara d’anar a defensar el dret dels seus usuaris de conèixer la realitat d’un rei que fa tant el que li ve de gust que fins i tot va nomenar mariscal el seu caniche, Foo Foo... Democràcia? “Sí, però si és gratis”, diuen a Palo Alto...

També han sigut notícia a Can Orange. No a la companyia telefònica, eh... sinó a la Casa d’Orange-Nassau, on es veu que el seu màxim representant, el rei Guillem d’Holanda, ha confessat que fa 21 anys que quan té una estona lliure com a cap d’estat fa de pilot comercial d’incògnit per a la companyia KLM.

I, esclar, potser a Holanda estan contents de tenir un rei tan treballador, però a mi, com a millennial que soc, la reflexió instantània que se’m va acudir va ser: “Estem arreglats si fins i tot els reis s’han de pluriocupar...” ¿Potser els reis estan mal remunerats a Holanda? ¿Ho fa per cotitzar millor per tenir millor paga quan sigui rei emèrit? Potser la seva dona, Màxima, també es ven rampoines per Wallapop per passar més lleugerets els mesos com faig jo... Potser algun dia a l’¡Hola! ens expliquen que es va vendre aquelles sabates o aquell barret... Com m’agradaria quedar amb algun comprador del Wallapop i acabar en un palau reial amb una torradora vella sota el braç...

En qualsevol cas, no m’atreu tant així d’entrada pensar que a la Zarzuela els pogués tocar fer el mateix. Prou deteriorat està tot perquè ara se sabés que tenen negocis personals! ¿S’imaginen que Letícia per tenir coneixements en periodisme fes de negra per a alguna de les blogueres analfabetes funcionals que deambulen per les xarxes? O, pitjor encara, s’imaginen que la infanta Cristina s’hagués muntat una gestoria per completar el seu sou de la Fundació Aga Khan? Quin drama!

Amb tot, però, crec que l’escenari més ominós seria que, com el rei d’Holanda, es dediqués al transport. Què els semblaria descobrir un dia d’aquests que la infanta Helena fa de conductora de trens de Rodalies quan Froilà és als EUA? Com s’ho prendria la gent d’aquí? ¿Els agradaria? Jo crec que algun català emprenyat ho utilitzaria com a explicació definitiva per al mal funcionament de la R16... Però què diríem llavors si el primer trajecte de l’AVE pel corredor mediterrani el fes ella? Quin símbol! Helena, presidenta de la Catalunya independent? De més verdes en maduren. L’Obregón ha sigut portada de Playboy aquesta setmana...