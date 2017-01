El palau reial de Suècia està habitat per fantasmes. Ho va revelar la reina Sílvia en un documental emès ahir a la televisió pública del país, però tot i així la monarca va deixar clar que aquests éssers no li fan por perquè són “molt amables”. La seva cunyada, la princesa Cristina, també creu que el palau de Drottningholm està encantat: “Esclar que sí, com totes les cases antigues!”, va dir.